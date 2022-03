Badosa: "No jugué mi mejor tenis"

Sin ocultar su decepción por quedarse a las puertas de una nueva final en Indian Wells, Paula Badosa asumió después de su derrota este viernes en semifinales que no jugó su "mejor tenis" y aceptó que la griega Maria Sakkari fue superior en la pista.

"Lo primero quiero felicitar a Maria. Se merece mucho esta victoria. Jugó un gran partido. Yo no jugué mi mejor tenis pero el crédito de ello es para ella porque fue su culpa que no jugué tan bien", explicó ante los medios.

Sakkari, más sólida que Badosa en la mayor parte de la noche, doblegó a la española por 6-2, 4-6 y 6-1 en una hora y 48 minutos.

La vigente campeona en Indian Wells aspiraba a un doblete histórico en el desierto californiano que solo ha conseguido Martina Navratilova en 1990 y 1991.

Preguntada sobre qué le habría gustado hacer mejor en su partido de semifinales, Badosa fue muy clara en su respuesta. "Todo", sostuvo.

"Creo que no saqué bien, tampoco estuve bien con los restos, en el fondo de la pista estaba fallando demasiado y no estaba siendo agresiva. Pero ella jugó muy bien. Sacó bien, se movió muy bien, jugó muy rápido y no me dio tiempo para construir mis puntos", desarrolló.

En concreto, Badosa dijo que en el primer y el tercer set trató de aferrarse al encuentro ante el gran nivel de su rival.

"Desde el principio no tuve las mejores sensaciones. A veces no tienes esas sensaciones y la única opción que tienes es seguir luchando. Eso es lo que he intentado hacer y por eso estaba un poco más emocional (de lo habitual) porque me enfadaba no poder jugar mi tenis", afirmó.

Pese a su derrota, Badosa hizo un balance satisfactorio de su participación en Indian Wells y destacó que ha jugado a "un muy bien nivel" y que ha mostrado "su espíritu competitivo".

"Estoy feliz de cómo he defendido el título. Obviamente ahora estoy triste y veo todo negativo, pero supongo que mañana lo veré mejor y de manera más positiva", dijo antes de subrayar que su próximo reto será a partir de la semana que viene en el Masters 1000 de Miami.