Miami, la nueva oportunidad de Alcaraz y Badosa

Sin Rafa Nadal, serán Carlos Alcaraz y Paula Badosa las estrellas de la delegación española en el Miami Open, que se disputará de este martes al 3 de abril.

El torneo tendrá a figuras como el ruso Daniil Medvedev, el alemán Alexander Zverev y el griego Stefanos Tsitsipas, hambrientos de revancha tras un deslucido camino en el recién terminado Indian Wells.

El cuadro principal de Miami no contará con Nadal, quien renunció al torneo para privilegiar la preparación para la temporada en tierra batida, ni con el serbio Novak Djokovic, quien no puede acceder a Estados Unidos al no estar vacunado contra el coronavirus, lo que aumenta aún más la igualdad en la lucha por la corona conseguida el año pasado por el polaco Hubert Hurkacz.

Es una nueva oportunidad para Alcaraz, 15 del ránking mundial desde este lunes, quien llega a Florida tras protagonizar un brillante torneo en Indian Wells y caer en semifinales, tras un partido de enorme intensidad, ante Nadal.

El español, de tan solo 18 años, no jugará la primera ronda y debutará directamente en la segunda contra el ganador del duelo entre el húngaro Marton Fucsovics (55) y el estadounidense Marcos Giron (52) y tendría un hipotético cruce con Tsitsipas, tercer favorito, en los octavos de final, según el sorteo celebrado este lunes.

También comparte lado del cuadro con el canadiense Felix Auger Aliassime, séptimo cabeza de serie, con el que se podría medir en los cuartos de final.

Tiene ganas de revancha Medvedev, quien se estrenó en California como número 1 del mundo, pero devolvió el cetro a Djokovic tras caer en la tercera ronda ante el francés Gael Monfils.

El jugador ruso tiene un comienzo de torneo exigente, pues se podría ver las caras en la segunda ronda con el británico Andy Murray, quien participa en Miami como invitado.

Se perfila en octavos un duelo entre Medvedev y el español Roberto Bautista, mientras que el vigente campeón Hurkacz podría ser la amenaza en un hipotético cuarto de final.

Además, el italiano Matteo Berrettini, cuarto favorito, podría cruzarse en los cuartos de final con el ruso Andrey Rublev, quien llega a Miami tras perder en semifinales en Indian Wells.

En ese mismo lado del cuadro está el joven italiano Jannik Sinner, quien alcanzó el año pasado la final, quien podría verse las caras en la tercera ronda con el español Pablo Carreño.

En el circuito WTA, Paula Badosa debutará en segunda ronda contra la ganadora del partido entre la alemana Laura Siegemund (93) y una jugadora salida de las clasificaciones, mientras que Garbiñe Muguruza, 9 del mundo, lo hará contra una jugadora del 'qualy'.

Badosa y Muguruza comparten lado del cuadro, pero solo se cruzarían en una hipotética semifinal.

La polaca Iga Swiatek, segunda favorita y reciente campeona en Indian Wells, es la amenaza de Muguruza en un posible cuarto de final.

La primera favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka, podría cruzarse ya en cuartos con la rumana Simona Halep y en semifinales con la estonia Anett Kontaveit, tercera cabeza de serie.

El Abierto de Miami comenzará este martes con la primera ronda del torneo femenino, mientras que el circuito ATP empezará a competir a partir del miércoles.