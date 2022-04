Feliciano López, falto de competición, se despide prematuramente del Godó

Barcelona, 19 abr (EFE).- El español Feliciano López se despidió en primer ronda del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó al caer con estrépito (6-0 y 6-1) ante el finlandés Emil Ruusuvuori, 71 en la clasificación de la ATP, en 57 minutos de juego.

Feli, que a sus 40 años es el 120 del ránking mundial, disputaba su vigésimo primer Godó, pero tal como reconoció en la posterior rueda de prensa, hoy no se encontró en la pista.

"Me hubiera gustado jugar otro tipo de partido, pero las sensaciones han sido horribles desde el principio. No me he sentido en ningún momento bien ni cómodo. Este año he jugado muy poco y me falta ritmo de competición. Está siendo un año un poco difícil para mí", declaró a la conclusión del encuentro.

El toledano, que durante el partido también tuvo algunas molestias en el codo -"una lesión que arrastro desde hace dos o tres años", explicó-, seguirá en el torneo en el cuadro de dobles, formando pareja con su amigo Marc López, que disputa su último torneo en Barcelona.

Y aunque tiene el récord del circuito en Grand Slams consecutivos (79), no sabe si estará en París este año para sumar el 80: "Ahora soy el 120 y estoy fuera del cuadro final. Tendré que valorar si voy a jugar la 'qualy' o solo el doble y empiezo a prepararme para la temporada de hierba".