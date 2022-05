Alcaraz: "Me siento afortunado de que me quiera tanto la gente"

Madrid, 3 may (EFE).- El español Carlos Alcaraz, que alcanzó los octavos de final del Mutua Madrid Open tras ganar al georgiano Nikoloz Basilashvili, se mostró feliz por el respaldo de la gente, que pobló la pista central de la Caja Mágica a pesar del horario y de ser un martes.

"Me he sentido muy arropado por toda la gente y el cariño de la Caja Mágica. Me siento afortunado de vivir este tipo de momento y que me quiera tanto la gente", indicó tras el partido el jugador español que fue ovacionado, en pie, tras ganar una bola imposible.

"Al final soy un jugador que lucha hasta la última bola. Peleo cada bola y me hace sacar este tipo de puntos. Increíble que toda la gente se levantara y me animara", relató Alcaraz.

"No tengo palabras para agradecer a la gente. Todo el día de espera, que se queden hasta el final para animarme lo agradezco muchísimo", añadió tras el partido. "Si alguien me dice que un martes, de noche, iba a estar la pista así con tanta gente pensaría que está loco", añadió.

Alcaraz, no obstante, subrayó que prefiere jugar a una hora más temprana. "Entre unas cosas y otras para recuperación no es lo ideal. Prefiero jugar antes", concluyó.