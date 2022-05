Nadal: "Si Alcaraz es el relevo desde hoy, lo veremos con los meses"

Madrid, 6 may (EFE).- Lo primero que hizo Rafael Nadal al empezar la rueda de prensa después del partido de cuartos de final fue felicitar a su adversario, Carlos Alcaraz, considerado su relevo natural, que ganó el duelo entre ambos para situarse en las semifinales del Masters 1.000 de Madrid.

"El relevo lo es porque tiene 19 años y yo 36. Si lo es a partir de hoy, lo veremos con los meses. Yo estoy feliz por él, que ha estado mejor que yo en varias facetas del juego y yo necesito mejorar, como he dicho. No ha pasado nada que no entrara dentro de la lógica y se acepta con tranquilidad y con la seguridad de que hay un camino que seguir" para llegar a Roland Garros "con posibilidardes", señaló Nadal.

"Esta es una derrota fácil de digerir. En ese sentido sabíamos a qué veníamos sin quitar ningún merito a Alcaraz", subrayó el ganador de veintiún títulos del Grand Slam.

Nadal rechazó hablar de su lesión crónica en un pie. "No hay ningún problema con el pie. Es un día para asumir la derrota con naturalidad y asimilar el tema tenístico y físico. Pero no del pie, sino de mejorar la capacidad de reacción. Tengo que mejorar el entrar y salir de pista, ser más dinámico, la lectura. Han sido pocos días entrenado en tierra. Es un análisis de mi juego al margen de este partido", comentó.

"La lectura del torneo es que he jugado tres partidos y que he llegado aquí con una preparación nula. Aún así he perdido con uno de los mejores jugadores del mundo, de los que están más en forma. El comienzo del partido fue complicado, con dos 'breaks', circunstancias que ocurren. Cuando dije que tenía claro como llega uno y como llega otro me refería a esto. Hay situaciones que caen a un lado por automatismo, por costumbre, y es que Alcaraz es muy bueno. Era algo lógico y he estado ahí", resumió.

Nadal señaló que no le gusta haber tenido que iniciar su preparación en Madrid por las condiciones del torneo. Hubiera preferido otra competición antes, pero la recuperación de la lesión no se lo permitió.

"Estamos en un torneo especial, con altura, es el que está mas lejos de Roland Garros de la gira de tierra. No quería empezar en este torneo porque es el más especial de todos, pero las lesiones te llevan por otro lado y hay que priorizar la evolución física. Hubiera sido mejor empezar en Estoril a nivel del mar, pero no estaba bien y no me podía arriesgar. Este es el torneo más difícil, la pelota vuela más y de piernas te exige más. Se ha hecho lo que se ha podido, pero no ha sido ningún desastre. He pasado horas en pista y eso es lo positivo y a partir de ahí mirar para adelante con optimismo y veremos", dijo.

El cinco veces ganador del torneo de Madrid no ve favorito en la semifinal entre Alcaraz y Novak Djokovic, pero considera que el español está totalmente capacitado para lograr la victoria.

"Un joven a nivel alto contra uno de los mejores de la historia que lleva un bagaje mayor que el que llevo yo, por ejemplo. Ya ha estado en Montecarlo y en Belgrado. Carlos puede ganar perfectamente, pero no puede tener el bajón que ha tenido en el segundo set. Juega mucho con la adrenalina y cuando la tiene alta no hay quién le pare. Puede ganar a cualquier jugador del mundo porque tiene nivel", aseguró Nadal.