Más de 2.000 personas vivieron en el Palmar la victoria en Madrid de Alcaraz

Más de 2.000 vecinos de Carlos Alcaraz disfrutaron este domingo viendo juntos a través de una pantalla gigante el triunfo con exhibición del joven tenista murciano en la final del Mutua Madrid Open, que ganó por 6-3 y 6-1 en apenas 1 hora y 2 minutos ante el alemán Alexander Zverev, que defendía el título.

La pantalla de cuatro metros de alto y ocho de ancho que el ayuntamiento de Murcia colocó en la avenida Pintor Pedro Cano de El Palmar reunió a un gran número de personas que siguieron con expectación el encuentro que disputó el jugador de 19 años y que este lunes aparecerá como el sexto puesto del mundo.

El gran nivel mostrado por 'Carlitos', como a él le gusta que le llamen, propició que sus seguidores no sufrieran demasiado durante la disputa del encuentro y al final celebraron la victoria mientras los acordes del mítico tema "We are the champions" del grupo Queen sonaban con fuerza a través de los altavoces colocados para la ocasión.

Además, una batucada animó una fiesta que fue completa cuando el tenista, nada más terminar su partido, se acordó de su gente. "Viva El Palmar y viva Murcia?, escribió en una cámara de televisión cumpliendo con un rito tradicional del ganador.

En la explanada se mostraron varias pancartas de apoyo a Alcaraz: "Carlitos Alcaraz, orgullo para El Palmar" y "El Palmar quiere a Carlos".

Y los cánticos de apoyo fueron constantes en una tarde en la que, entre los presentes, se encontraban el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, acompañado por varios concejales; la alcaldesa pedánea de El Palmar, Verónica Sánchez; el delegado del Gobierno, José Velez; y el portavoz del PSRM-PSOE en la Asamblea Regional, Francisco Lucas.