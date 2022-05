Alcaraz sí está en Roma

Roma, 9 may (EFE).- Aunque no de manera física, Carlos Alcaraz está muy presente en Roma, en el Foro Itálico en el que se celebra este Masters 1.000 que ha decidido saltarse para llegar en plenas condiciones a Roland Garros, el 'Grand Slam' que puede coronarle definitivamente, y más todavía, como el heredero del conocido como 'Big-Three', formado por los titanes Djokovic, Federer y Nadal. Incluso, sin llegar a ganarlo.

No cabe duda de que Nadal sigue siendo la estrella en Roma. Las diez veces que conquistado la tierra batida italiana le acreditan como el tenista del torneo, esté o no esté en sus mejores condiciones. Y las masas de gente que arrastra durante sus entrenamientos en la capital italiana lo demuestran.

Pero que Alcaraz, la sensación del circuito, no esté físicamente en la Ciudad Eterna, ha ayudado seguro a que se mantenga intacto el 'staus quo' del deporte de raqueta.

Y es que el torbellino de El Palmar (Murcia), con tan solo 19 años, ha rebasado, sin pedir permiso, a los supuestos herederos del trono y se ha posicionado como el siguiente 'elegido' de este deporte. Y no es algo que él haya buscado de manera deliberada, simplemente lo ha aceptado con naturalidad. La misma con la que lo han hechos sus rivales y compañeros.

Ya lo dijo Nadal en Madrid: "Juega mucho con la adrenalina y cuando la tiene alta no hay quién le pare. Puede ganar a cualquier jugador del mundo porque tiene nivel". Y lo confirmó Djokovic, también en la capital, antes que Zverev se deshiciera en halagos tras haber sido atropellado en la que fue la final más corta de la historia de Madrid.

Pero Roma no podrá disfrutar de esa adrenalina a la que se refiere el balear. Sin embargo, da la sensación de que Alcaraz está presente en el torneo. Este lunes, Tsitsipas y -otra vez- Djokovic y Nadal, hablaron del ya número 6 del ránking mundial.

"Alcaraz es una fuente de inspiración para mí, me gustaría ser como él. Ya lo está haciendo muy bien y sé que todavía puede crecer más. Los resultados demuestran que ahora es uno de los jugadores más fuertes del mundo", declaró Tsitsipas en rueda de prensa en el Foro Itálico.

"Su tenis es impresionante, lleno de energía en cada golpe. Es muy rápido y tiene unos reflejos impresionantes, incluso en la lectura de situaciones de juego. Tiene hambre, como se suele decir en estos casos, y seguro que también sabrá gestionar las responsabilidades que tendrá a partir de ahora", puntualizó el griego.

El serbio destacó su carácter: "Alcaraz es especial, ha roto muchos récords siendo muy joven y ha ganado dos Masters este año (Miami y Madrid). Hasta el momento es el mejor jugador del mundo".

"La manera en la que gestiona la presión es increíble. Es genial tener en el tenis alguien joven que rete a los mejores jugadores y que al mismo tiempo sea humilde. Le deseo lo mejor y ojalá encontrarme más veces con él en diferente superficies. Genera una gran energía en las pistas, por eso es tan querido", declaró el número 1 del mundo también en el Foro Itálico.

Y por último su ídolo, Rafa Nadal, para que su victoria ante Zverev fue algo casi cotidiano: "Lo que hizo Carlos no me sorprendió nada porque no es nada nuevo. Ya había ganado en Miami y, ??sinceramente, esto no es una sorpresa".

Sin duda es el hombre del momento. Su no participación en el torneo de Roma fue un duro revés para este torneo y sus aficionados que se tendrán que conformar por ver por la pantalla al que, en palabras de su ídolo, es el jugador en el que España puede confíar durante muchos años.

Alacaraz ha conseguido algo imposible. Estar en Roma sin estar. Sí está en Roma, aunque no de manera física. Y es que en cada esquina del recinto del Masters 1.000 de Roma se habla de 'Carlitos', porque se está hablando de tenis.

