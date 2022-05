Swiatek no perdona en Roma

Roma, 13 may (EFE).- La polaca Iga Switek, número uno del mundo, consiguió este viernes una plaza en las semifinales del WTA 1.000 de Roma tras vencer sin sobresaltos a la canadiense Bianca Vanessa Andreescu en dos sets, por 7-6 (2) y 6-0.

Swiatek no perdona en Roma. La favorita para conquistar la capital italiana no dejó seguir su camino a la revelación del cuadro femenino, una Andreescu que complicó sobremanera el primer set a la polaca pero que no pudo frenarla en el segundo.

La primera manga estuvo más que igualada. Andreescu, que eliminó a la española Nuria Párrizas, se resistió a conceder el 'break' en dos ocasiones y tuvo la posibilidad de conseguirlo en una, pero la igualdad llevó el envite al 'tie-break'. Swiatek no consiguió encontrar grietas en el muro canadiense, pero jugó mejor los puntos claves del desempate y quebró dos veces el servicio de su rival.

El segundo set no tuvo color, fue un partido distinto. Swiatek fue un terremoto en el 'Grand Stand Arena' del Foro Itálico y no dio ni una opción a su rival, que no tuvo más remedio que asumir el papel de figurante y encajar el 6-0 que le deja fuera de un torneo en el que había logrado la gesta de, siendo la 90 del mundo, llegar hasta cuartos.

Ahora en semifinales, Swiatek se medirá a la bielorrusa Aryna Sabalenka, en lo que será un duelo en la cumbre entre dos de las mejores tenistas del circuito.