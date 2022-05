Dokovic: "Creo que pude haber terminado el trabajo antes"

Roma, 14 may (EFE).- El serbio Novak Djokovic declaró al término del sufrido encuentro que tuvo con el canadiense Félix Auger-Aliassime en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma que cree pudo "haber terminado el trabajo antes".

"Creo que pude haber terminado antes, tenía el set con 5-2 a favor, 'match point' y sacando para el partido", se lamentó el serbio todavía sobre la pista.

Auger-Aliassime exigió al número 1 para lograr una victoria que le lleva a las semifinales en Roma, en las que puede conseguir su victoria número 100.

"Nunca me había enfrentado antes a él, sé que lleva tiempo en el 'top' unos años, pero no habíamos tenido la oportunidad de enfrentarnos antes. Tiene la virtud del saque, la verdad. Buscó el ángulo en la caja y no fue fácil restar. Además, también resta bien, es muy rápido", valoró 'Nole'.

"Ha sido un tenis de alto nivel, con condiciones difíciles. Jugar de noche es más lento, la pelota bota menos", explicó.

En semifinales se medirá al noruego Casper Ruud, que venció al canadiense Denis Shapovalov en dos sets (7-6(7) y 7-5). "Ruud es un gran rival, muy trabajador y un gran tipo", dijo.

"Espero jugar tan bien como la última vez que nos enfrentamos", sentenció.