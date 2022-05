Badosa y Muguruza celebran que Guadalajara sea sede de un Máster 1.000

Las españolas Paula Badosa, tercera del ránking de la WTA, y Garbiñe Muguruza, décima, celebraron este lunes que Guadalajara sea sede del Máster 1.000 del mes de octubre, en el cual estarán entre las favoritas.

"Volver a Guadalajara será especial, me he sentido en casa y me gusta jugar ante los fans de México. En Guadalajara les encanta el tenis y lo transmiten a las jugadoras", dijo Badosa en un vídeo transmitido en la presentación del torneo que reunirá a las 64 mejores jugadores del mundo del 17 al 23 de octubre.

Guadalajara, en el occidente de México, fue sede de la final de maestras del año pasado, ganada por Muguruza con Badosa como semifinalista, y ahora recibió la sede del último Máster 1.000 de la temporada, que transcurrirá en cancha dura.

"El público de Guadalajara fue espectacular; son apasionados, aman el deporte, y viví una experiencia magnífica", señaló Muguruza, al referirse a su triunfo en el torneo de maestras al derrotar en la final por 6-3, 7-5 a la estonia Anett Kontaveit.

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, estado donde está Guadalajara, dio el apoyo al torneo, que calificó como una oportunidad para defender los principios que defiende la WTA, como el de la igualdad de género, y actualizar la infraestructura deportiva.

"Vamos a estar a la altura del reto", dijo el político, quien prometió un presupuesto de por lo menos un millón de dólares para el complejo de canchas sede de la competición.

El director del Guadalajara Open, Gustavo Santoscoy, calificó de compromiso grande recibir a las mejores 64 jugadoras del mundo y celebró que al ser sede del Máster 1.000, la ciudad mexicana ha sido puesta a la altura de otras urbes de primer nivel como Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Toronto y Cincinatti.

La polaca Iga Swiatek, la checa Barbora Krejcikova, la española Paula Badosa, la griega María Sakkari y la estonia Kontaveit encabezan a día de hoy el ránking mundial de la WTA, cuyas primeras 64 jugarán en Guadalajara.