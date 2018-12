Los Judas del Sevilla

Judas vendió a Jesús por treinta monedas de plata. Seis familias pueden vender al Sevilla por trescientos millones de euros.

Todo comienza con la presentación de una oferta firme de compra por la mayoría del paquete accionarial del Sevilla F.C. por parte de un grupo inversor de capital extranjero. El precio de la oferta es de tal magnitud que hace que familias sevillistas de toda la vida que habían ido comprando pequeños paquetes de acciones sólo por sevillismo y por el lícito propósito de dirigir al club de sus amores, cambien radicalmente su idea y se conviertan en inversores especulativos, dispuestos a hacer el negocio de sus vidas a costa del Sevilla.

Atrás han dejado tantos años de lucha para recuperar el Sevilla de manos extrañas, en la que todos participaron. Atrás han dejado aquella inolvidable junta del año 1997, la de la pistola, en la que alguno de ellos fue sacado a hombros por el sevillismo. Atrás han dejado la ampliación de capital del año 1998 que, junto a la posterior compra del famoso 'paquete maldito' por parte de muchos de ellos, definitivamente devolvió la totalidad de las acciones a manos sevillistas.

Ellos, sólo ellos, han cambiado de orilla. Han abandonado la filosofía de "el Sevilla... de los sevillistas" y se han pasado a esa filosofía tan andaluza y sevillana de "coge el dinero y corre".

Y lo han hecho de la peor manera posible, usando una estrategia maliciosa, empleando la ocultación, la negación, la mentira y el engaño.

Primero, han usado la oferta económica del grupo inversor como información privilegiada. Es decir, usan esa información, que consiguen gracias a su estatus como grandes accionistas y a sus cargos como gestores del club, para urdir una estrategia para hacerse con la mayoría accionarial de la entidad y hacer posible la venta. Así, ocultan la oferta al sevillismo y a la vez se lanzan a la compra masiva de acciones de los pequeños accionistas.

Segundo, intentan engañar a los pequeños accionistas. Así, para lograr su propósito, ofertan unas cantidades aparentemente desorbitadas por esas acciones, de 1.200 a 1.600 euros por acción, pero sabiendo que la oferta del grupo inversor extranjero duplica con creces dichas cantidades. A la vez, una red de facilitadores, estómagos agradecidos y correveidiles que hay en todos lados, van difundiendo por ambientes sevillistas la gran mentira: "El Sevilla está vendido, o vendes a hora y aprovechas esta oportunidad o tus acciones no valdrán nada". Muchos caen en la trampa, pero también muchos resistimos.

En todo este proceso ocurre que la apuesta económica es demasiado fuerte y tienen que recurrir a financiación externa. Entonces aparece Sevillistas Unidos 2020, sociedad totalmente opaca, creada en un paraíso fiscal de Estados Unidos, representada por abogados que ejercen como testaferros de un posible fondo buitre o no se sabe quién. Esta sociedad sigue comprando acciones masivamente pero las sindica con el grupo que, ya a estas alturas, encabeza sin pudor el presidente José Castro.

En estos momentos estamos en la tercera fase, la negación. Cuando todo estalla en la junta de accionistas, las consecuencias son inevitables. Gran parte del sevillismo no admite ni puede permitir esta tropelía. Con su Sevilla, con sus sentimientos, con su pasión, con su patrimonio, con su historia y hasta con sus muertos no se mercadea. Ahora lo niegan todo, hay que calmar las aguas, hay que tranquilizar al sevillismo y, sobre todo, al comprador, no vaya a ser que se asuste y...

Si los más siniestros presagios se cumplen, en unos meses la estrategia terminará con la venta definitiva del Sevilla y con ella acabará toda esta gran mentira.

O no. Las familias Castro, Guijarro, Alés, Carrión, Gómez Miñán y Del Nido tienen la palabra. Pueden recapacitar, rectificar y pasar a la historia del Sevilla con honor y respeto, como grandes sevillistas que llevaron al Sevilla a una época de esplendor y gloria jamás conocida hasta entonces, o bien, si consuman el engaño y la traición, escribirán la página más negra de la historia del Sevilla y, sin duda, sus apellidos serán recordados para siempre por el sevillismo como... los Judas del Sevilla. En sus manos está.