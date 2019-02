La revancha de los 'descartes' de Nervión

Sin Sergej Milinkovic-Savic y con la gran duda Ciro Immobile, ambos víctimas de lesiones musculares. La Lazio no llega al partido contra el Sevilla Fútbol Club en su mejor momento, eso está claro. Si es verdad que el centrocampista serbio este año no ha conseguido todavía mostrar su verdadero nivel -el verano pasado su valor de mercado llegaba hasta los 100 millones de euros- la posible baja del delantero italiano privaría a Inzaghi de 15 goles y 7 asistencias (solo en la 2018-19), además del líder máximo de todo el equipo. Bajas muy graves, que los ex sevillistas Luis Alberto y Joaquín Correa intentarían colmar junto con Felipe Caicedo, decisivo en los últimos dos partidos.

Tras un comienzo de 2019 terrible con las derrotas ante Napoli y Juventus, la Lazio volvió a sonreír gracias a la victoria en los penaltis contra el Inter en Coppa Italia. Un paso crucial que devolvió confianza y ambiciones a todo el equipo, listo y determinado ahora para jugarse la semifinal con el Milan y seguir luchando por los tres objetivos de la temporada.

De hecho, fue justamente ese resultado el empujón que los 'biancocelesti' necesitaban para levantar la cara en las últimas dos jornadas de campeonato. Contra Frosinone y Empoli, rivales ciertamente no irresistibles, se vieron poco juego y muchas dificultades, aunque finalmente llegó lo que más se esperaba: sumar seis puntos (1-0 en Frosinone y 1-0 en Roma ante los 'azzurri').

La Lazio, actualmente, se encuentra así séptima en la clasificación de Serie A con 38 puntos (los mismos que Roma y Atalanta) y con una sola distancia respecto a la cuarta plaza ocupada por el Milan. ¿El objetivo? Volver a jugar en la Champions League, de cualquier manera posible. Y, ojalá, también ganar el segundo título de la era Inzaghi tras la Supercoppa Italiana del 2017. Gracias a su estilo de juego consolidado, una defensa sólida (Acerbi, el punto de referencia) y un centro del campo con mucha cantidad (Parolo-Lucas Leiva-Badelj).

De cara a este doble enfrentamiento de Europa League, el Sevilla FC es sin duda favorito. Sin embargo, el error más grave que los de Machín podrían cometer sería el subestimar a sus antagonistas. Será por circustancias, por mala suerte o por falta de mentalidad ganadora, pero esta Lazio contra los grandes equipos, en los grandes partidos, siempre suele perder.

Aún más, si consideramos los antecedentes históricos con los conjuntos españoles: 5 victorias, 4 empates y 10 derrotas en 19 encuentros totales. Estadísticas que Simone Inzaghi quiere revetir enseguida, liderado precisamente por los 'descartes' de Nervión: Correa, Luis Alberto, incluso Immobile si recuperará a tiempo. Y, por fin una buena noticia, con dos días más de descanso respecto al Sevilla (el Lazio-Empoli se jugó el jueves pasado).