Hoy es Domingo de Ramos

Soñemos. Como cada Domingo de Ramos, me visto de gala para disfrutar desde bien temprano del día más hermoso del año. El sol luce espléndido. Mi fiel instructor no falla a la cita. En la capilla de los Marineros cogemos las ramas de olivo para la familia. Un clásico. El Señor de las Tres Caídas está maravilloso con su túnica bordada. Para su tranquilidad, mi padre confirma que volverá a acompañar a la Virgen de la Esperanza en el penúltimo tramo.

En San Jacinto la Virgen de la Estrella luce bellísima bajo el palio de Rodríguez Ojeda. La visita al 'Jorobaito de Triana' es obligada. En la radio suena 'Nuestro Padre Jesús de la Victoria'. El corazón se acelera, La Paz ya está en la calle. Las abuelas ayudan a reponer fuerzas. Las cofradas de la casa ya están listas. La espera que se ha hecho eterna ha merecido la pena.

La Cena me muestra que ser paciente es una virtud. San Roque me lleva a la Semana Santa de mi infancia. De camino a disfrutar de la elegancia de La Amargura me encuentro con un buen amigo. Viendo al Cristo del Amor comprendo el porqué de la Semana Santa. Con La Hiniesta confirmo que hay pocas vivencias más hermosas que ver marcharse a un palio. Casi en los mismos sitios y horas. Tradición. Ya estoy exhausto de felicidad en casa. Un año más, he cumplido con el rito.