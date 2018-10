Sede del Internacional

Las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide acogerán este fin de semana, 27 y 28 de octubre, el Torneo Internacional del Sur, el mayor torneo de rugby del sur de Europa para categorías sub 6, sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14. En total serán más de 1.200 jugadores de entre 4 y 14 años, 80 equipos y 18 clubes diferentes. El torneo está organizado por el Ciencias Cajasol y el Servicio de Deportes de la UPO y en él participarán los siguientes clubes: CDUL Lisboa, CAR Cáceres, Tabladilla, Fuengirola, Granada, Cádiz, Málaga, Marbella, Portuense, Jerez, Estrecho, CAR Sevilla, Mairena, S. Jerónimo, Jaén, Badajoz y Ciencias.

La competición se desarrollará en dos fases, el sábado 27 de octubre de 11 a 16 horas, se jugarán los partidos de las categorías sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12; y el domingo 28, de 10 a 15 h se celebrarán los partidos de la categoría sub 14. Además, el sábado la jornada culminará con un partido de veteranos entre el Ciencias y el CDUL de Lisboa que comenzará a las 17:30 h. Durante dos días el rugby será protagonista en la Olavide y acercará a Sevilla escuelas importantes para promocionar este deporte y sus valores. Además, es un torneo que pretende ser atractivo tanto para los equipos como para las personas, empresas y entidades que se acercan al deporte. La entrada es gratuita y todos los aficionados podrán disfrutar del tradicional tercer tiempo, el sábado y domingo, en horario de 10 a 16 horas.