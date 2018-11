Carbonell, Valentín y Valdemoro, las "Supernenas" del deporte

Madrid, 22 nov (EFE).- Ona Carbonell, Lydia Valentín y Amaya Valdemoro se convirtieron este jueves en las "Supernenas" del deporte español, al recoger los premios otorgados por Cartoon Network como representantes de los valores del trabajo en equipo, el afán de superación y la constancia.



Para celebrar el veinte aniversario de la serie de dibujos animados "Las Supernenas" el canal televisivo concedió estos premios a tres deportistas españolas que simbolizan los valores que las tres protagonistas de la serie han transmitido durante este periodo.



"El deporte no es cuestión de sexos, es cuestión de personas. Hay que valorar el talento de la persona y lo que hace. No hay deportes para chicas y no hay deportes para chicos. Es importante que eso se inculque en los colegios para que esas preguntas ni se planteen", declaró Lydia Valentín.



Tras recibir el galardón, la reciente campeona del mundo de halterofilia consideró que "una Supernena tiene que ser un referente en cada campo y dentro de ahí entra la honestidad".



Junto a ella, la nadadora de sincronizada y medallista olímpica, mundial y europea Onna Carbonell, señaló que deportivamente su referente es la campeona paralímpica de natación Teresa Perales.



"A nivel deportivo, Teresa Perales es mi referente. Desde que la conozco es inspiradora y para mí es una gran inspiración y un gran referente a la hora de seguir", comentó.



Por su parte la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro destacó la importancia del apoyo familiar para los deportistas. "El gran referente que hemos tenido todas nosotras han sido nuestras familias, nuestros padres, que siempre nos han apoyado", dijo en un acto en el que también las tres animaron a los niños a hacer deporte y a luchar por sus sueños.