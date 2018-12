El Triatlón abre las inscripciones

volverá a ser el. Una cita que supondrá lade un evento de contrastadocomo avalan las grandesque registra el evento año tras año.

Como los últimos años, la organización del Triatlón de Sevilla propone diferentes distancias con el objetivo de dar la oportunidad a todos los deportistas de poner a prueba su momento de forma y sus habilidades: Super Sprint, Sprint, Relevos o Parejas, así como la distancia Olímpica, prueba reina del evento que tradicionalmente agota inscripciones con antelación.

Entre las novedades de esta edición destaca la ampliación del horario de entrada de material que facilita la gestión de tiempo a todos los triatletas indistintamente de la distancia en la que participen. También se amplía la oferta de participación en categoría relevos a las distancias sprint y olímpica, además de la ya habitual distancia super sprint con el objetivo de acercar el triatlón a más deportistas. Además, todos los deportistas tendrán la opción de descargar su diploma desde la web del evento, así como sus acompañantes tendrán la posibilidad de poder hacer el seguimiento en vivo del paso por las diferentes transiciones.

Por último, la organización ha apostado también por la ampliación sustancial de sus premios en metálico para la categoría olímpica en lo respectivo a su clasificación absoluta y por primera vez a los ganadores y ganadoras de las diferentes categorías (desde júnior a veterano/a 4), manteniendo la premiación de años anteriores en distancias sprint y super sprint. Por este motivo se espera, un año más, la presencia de los mejores triatletas nacionales el próximo 19 de mayo en la capital andaluza, potenciando la esencia de la prueba: la convivencia entre deportistas profesionales y amateurs.

En este contexto, los participantes nadarán en las tranquilas aguas del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Sevilla, recorrerán un rápido y seguro circuito ciclista para completar la prueba con una carrera a pie en el conocido Parque del Alamillo. "Como cada año intentamos mejorar la experiencia de los triatletas populares que confían en nuestro evento y esperamos que en 2019 sigamos creciendo de la mano de nuestros deportistas", comentaba Nieves Infante, responsable de OF Sport, empresa organizadora del Triatlón de Sevilla.

Las inscripciones para el XXIII Triatlón de Sevilla by Zone 3 se abrirán este martes 4 de diciembre, con 48 horas de precio reducido, en la nueva página web oficial del evento, www.triatlondesevilla.com. Web que el usuario encontrará renovada y adaptada a las últimas tecnologías. El XXIII Sanitas Triatlón de Sevilla by Zone 3 está organizado por OF SPORT, en coordinación con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla (IMD) y la Federación Andaluza de Triatlón (FATRI).