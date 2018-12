Nadal hace llegar a Felipe VI el premio para los aficionados al deporte

Madrid, 13 dic (EFE).- Felipe VI ha recibido hoy, acompañado de la reina Letizia, el premio a los aficionados al deporte concedido por el diario Marca con motivo de su 80 aniversario, un galardón que le ha hecho llegar el tenista Rafa Nadal a través de una grabación de vídeo proyectada durante la gala conmemorativa en el Teatro Real.



"La historia del deporte estaría incompleta si no se reconociera a la afición" y "quién mejor para recogerlo que el rey Felipe", proclamaba un sonriente Nadal en este mensaje de vídeo, al tiempo que hacía ademán de entregar, desde la pantalla, este premio al monarca, que presidía con doña Letizia la gala del diario Marca desde el escenario del Teatro Real.



Además de recibir esta distinción "al Calor de la Afición", que ha recogido físicamente de manos del director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, don Felipe ha hecho entrega de otros cinco premios de Marca a los deportistas Teresa Perales, Federico Martín Bahamontes, Javier Fernández, Mireia Belmonte e Íker Casillas.



La nadadora paralímpica Teresa Perales ha sido distinguida con el galardón de Homenaje a la Superación, la también nadadora Mireia Belmonte con el Premio a la Competitividad, el ciclista Federico Martín Bahamontes con el del Esfuerzo, el patinador Javier Fernández con el de la Perfección y el futbolista Íker Casillas con el del Juego Limpio.



La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, han acompañado a los Reyes en esta gala, a la que han acudido más de 200 invitados, entre ellos conocidas figuras del deporte como Pedro Delgado, Feliciano López, Theresa Zabell, Lydia Valentín y Fernando Romay, junto a los presidentes del Real Madrid, Florentino Pérez, y el Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.



El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el de LaLiga, Javier Tebas, se encontraban también entre los asistentes a esta ceremonia, durante la que la orquesta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía ha interpretado el Himno Olímpico, la canción de Queen "We are the champions" y melodías de películas como "Carros de Fuego" y "Rocky".



Hace diez años, fue el Rey Juan Carlos quien presidió, acompañado por la reina Sofía, la gala del 70 aniversario del diario deportivo Marca, una ceremonia que se celebró en un céntrico hotel madrileño, donde el entonces jefe del Estado pronunció un discurso en el que valoró la importancia del deporte como factor de cohesión de España.