El altruismo reúne en Brunete a rostros conocidos del deporte

Brunete (Madrid), 14 dic (EFE).- La localidad madrileña de Brunete acogió el acto de entrega de los 'Premios al Atruismo 2018' por parte de la Fundación José Ramón de la Morena, con la presencia de personalidades vinculadas al mundo del deporte.

Entre los encargados de dar los galardones se encontraban Florentino Pérez, presidente del Real Madrid; Enrique Cerezo, máximo mandatario del Atlético de Madrid; Vicente del Bosque, exentrenador del Real Madrid y exseleccionador nacional; Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto; y el exciclista Pedro Delgado.

Entre los asistentes al acto en el Polideportivo Municipal José Ramón de la Morena pudo verse a Jorge Valdano y Bernd Schuster, en el pasado técnicos del Real Madrid, o a Javier Tebas, presidente de LaLiga.

En esta ocasión, los reconocimientos recayeron en el tenista Rafa Nadal, en el jugador de baloncesto Asier de la Iglesia, en la asociación AVIFES y en Anna Gómez, cuya lucha ha servido para conseguir que el Gobierno cambie el Código Penal para castigar con mayor dureza las imprudencias al volante que afectan a ciclistas y peatones.

"Me gustaría agradecerle a la Fundación José Ramón de la Morena otorgarme este galardón que no es por motivos deportivos, lo cual me hace una especial ilusión y me produce una gran satisfacción. Además quiero felicitar al resto de galardonados por la gran labor que están haciendo y por hacer que este mundo sea un poco mejor", dijo Nadal en un vídeo al no poder acudir a la cita.

Tampoco estuvo presente Anna Gómez, quien manifestó: "'Por una ley justa' es compromiso, esfuerzo, sacrificio, implicación, trabajo en equipo, empatía, confianza y perseverancia. Con y por dignidad y honor. Espero que esta ley se apruebe pronto en el Senado y que todos podamos ir un poco más seguros en carretera".

De la Iglesia apuntó: "Quiero salir en todos lados para que la gente sepa lo que es la esclerosis múltiple porque cuando me la detectaron fui defenestrado en el baloncesto, en el trabajo, nadie me quería fichar. La gente oye esclerosis múltiple y cree que es un bastón y una silla de ruedas cuando son muchas más cosas. El ochenta por ciento de las cosas no son visibles".

Además tomó la palabra Itziar Ceballos, gerente de AVIFES: "Quiero dar las gracias en el nombre del más de un millón de personas que hoy en día tienen una enfermedad mental en España porque es uno de los colectivos más invisibles y estigmatizados a lo largo de la historia".

La gala, a la que asistió también público, contó además con las actuaciones musicales de David Otero, Maldita Nerea, Diana Navarro, José Mercé con Chaíto y los Palosanto, y Mariola Cantarero.