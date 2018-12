El primer recurso por pasaporte biológico, entre los deberes del TAD en 2019

Madrid, 27 dic (EFE).- El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) tendrá que resolver en los primeros meses de 2019 el primer recurso frente a una sanción por pasaporte biológico, herramienta regulada en la normativa española aunque suscita debate sobre su carácter de prueba.

La reclamación del ciclista Ibai Salas, suspendido cuatro años por irregularidades en su pasaporte detectadas en enero de 2017, espera el pronunciamiento del TAD después del refrendo reciente hecho por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, explicó a EFE el jefe de asesoría legal de Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), Agustín González.

"En nuestra ley, el artículo 39, lo recoge como una prueba más para la acreditación de las infracciones antidopaje, por uso o intento de uso de sustancias o métodos prohibidos (art. 22, 1b)", señaló González en alusión a la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

También la resolución de la presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte para 2013 incluye entre los métodos prohibidos la manipulación de la sangre y de componentes sanguíneos.

Ante el debate que el pasaporte biológico genera sobre "el carácter de la prueba" para concluir que hay dopaje, o que sea contrario al principio de tipicidad para imputar un hecho concreto, González precisó que son casos en los que "la infracción no consiste en la detección de sustancias en las muestras recogidas -que es el caso de la infracción del artículo 22.1,a-, sino el uso o intento de uso de sustancias o métodos prohibidos".

"No estamos hablando de una sustancia. Hablamos del uso de un método de alteración de los parámetros sanguíneos y tan prohibidas están las sustancias como los métodos, son ilegales. Lo que se ve con el pasaporte es que en uno o varios puntos concretos el deportista tenía valores hematológicos que no se pueden explicar ni por razones fisiológicas, ni por altura, sino por el uso de métodos que tienen la virtualidad de alterar los parámetros hematológicos, como son las transfusiones autólogas o la EPO", indicó.

El respaldo que la ley española da a los estándares internacionales en materia de dopaje - Código Mundial y Convención Internacional suscritos por España- tampoco deja dudas, en su opinión, de que el pasaporte biológico "jurídicamente es una prueba más", "elaborada por tres expertos con un rigor y un bagaje científico que da absoluta seguridad".

González se refirió en este punto a una sentencia del Tribunal Supremo de 2017, que consideró que "la normativa reguladora del dopaje amparaba tanto la búsqueda de sustancias prohibidas como la de la utilización de métodos prohibidos en el deporte como es el caso del denominado dopaje sanguíneo".

También la Audiencia Nacional afirmó hace unos meses que la ley española de 2013 recoge los compromisos asumidos por España al determinar que el Código Mundial Antidopaje "debe configurarse como un elemento central de interpretación de las normas de la ley que se ocupa de esta cuestión, de manera que las dudas que su aplicación pueda plantear deberán resolverse a la luz de los preceptos, comentarios y principios del Código".

"No hay ningún problema en aplicar directamente los estándares internacionales. Los estándares no presentan ningún tipo de arista que no pueda encajar en el derecho español. Son normas técnicas. Con el pasaporte biológico no se da una sustancia sino alteraciones en rasgos hematológicos que no se pueden explicar. Los tribunales lo que han dicho es que está contenido en los métodos prohibidos", añadió el responsable legal de la AEPSAD.