José Hidalgo: "2018 ha sido un año de consolidación para la Asociación del Deporte Español"

José Hidalgo, presidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP), valoró el 2018 de forma positiva asegurando que "ha sido un año de consolidación como interlocutor reconocido dentro del deporte federativo" y mira al 2019 con entusiasmo y muchos objetivos encima de la mesa.

"2018 ha sido un año tremendamente importante porque ha sido la consolidación de ADESP como un interlocutor reconocido dentro del deporte federativo. Hemos formado parte y hemos colaborado en proyectos de diversa índole tan importantes como colaborar en el borrador de la Ley del Deporte, hemos tenido reuniones tremendamente importantes con los grupos políticos mayoritarios, que nos ha servido para ser interlocutores sociales. Hemos afianzado una relación estrecha y de confianza de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos", declaró a EFE el dirigente extremeño, asimismo presidente de la Federación Española de Triatlón.

"Me gustaría destacar también que hemos seguido creciendo con LaLiga en el sentido de abrir nuevos proyectos, no solo el de la ayuda que presta LaLiga a las federaciones deportivas si no con todo lo que tiene que ver con la oportunidad de realizar retransmisiones en directo del 90% de los deportes", continuó.

José Hidalgo remarcó la importancia del nacimiento de la oficina Spain Sports Global, una idea nacida en el seno de ADESP que cuenta también con el apoyo de LaLiga: "Ha sido muy importante para nosotros, porque entendemos que va a ser un referente de todo lo que significa el posicionamiento del deporte español, en muchos ámbitos, en todo el mundo. Desde la promoción de dirigentes y técnicos a la atracción de diferentes eventos deportivos a nuestro país y facilitar que nuestros deportistas y federaciones sean embajadores de la imagen de España cuando viajen fuera".

"También ha sido el año en el que ha visto la luz el informe de ADESP sobre el modelo deportivo español y su comparativa internacional que hemos hecho junto a una consultora tan prestigiosa como Deloitte, ya que nos dota de credibilidad en nuestras exigencias para mejorar el deporte de nuestro país", recordó Hidalgo sobre el trabajo efectuado en 2018.



"Nos hemos consolidado como ese interlocutor de deporte federado ante todo el mundo y de alguna manera hemos ganado muchos enteros en credibilidad", remarcó el presidente de ADESP.

Tras este año de consolidación, José Hidalgo ya recarga pilas de cara a un 2019 en el que ADESP tendrá varios objetivos encima de la mesa: "Queremos ser capaces de plasmar una nueva herramienta fiscal que sirva al deporte federado y que nos dote de los recursos que se merecen los deportistas españoles. Estos meses hemos estado viendo posibilidades sobre modelos de financiación a través de las apuestas deportivas 'online'. Queremos que se plasmen estas cosas que han tenido buena acogida. Este es el año donde se tiene que plasmar esta herramienta de financiación del deporte español que sirva para mejorar la participación tanto de las federaciones como de los deportistas españoles en el mundo", aseguró.

Además, el presidente de ADESP se marca como objetivo consolidar la oficina Spain Sports Global tras su presentación el pasado 13 de noviembre:

"Otro reto muy importante para mí es que la oficina Spain Sports Global se consolide y tiene que ser una herramienta válida y que genere valor al deporte español y a los deportistas y ese es el reto de posicionarnos a nivel internacional para que sea conocida y reconocida como el referente del deporte federado español", afirmó.

Uno de los proyectos en los que más ha trabajado ADESP durante 2018 ha sido en la elaboración de la Ley del Deporte, una tarea que seguirá el próximo año: "Además la Ley del Deporte va a tener recorrido en este 2019. Nos acaban de decir que el borrador está terminado hace días y queremos participar en la mejora de este borrador.

José Hidalgo recalcó también la importancia que tiene establecer un posicionamiento de marca de ADESP para que esta sea reconocida en todos los aspectos de la sociedad y que tanto clubes como deportistas la sientan como suya.

"Queremos también abrir ADESP a la sociedad civil y ser capaces de que además de la gente del deporte la gente se una a ADESP y establecer un modelo de trabajo que permita que todas esas personas con prestigio, conocimiento y amantes del deporte puedan dar su opinión sobre cómo mejorar el deporte federado en nuestro país", dijo.

"Tenemos dos años nada más. Es verdad que hemos hecho mucho pero tenemos que seguir avanzando en ese posicionamiento de marca y que cuando se hable de ADESP fuera reconocido con un amplio espectro social para que los clubes españoles sientan que en ADESP pueden encontrar un aliado para defender sus intereses", concluyó.