Valverde y Ana Carrasco, premiados como mejores deportistas murcianos de 2018

El ciclista murciano Alejandro Valverde, campeón del mundo de fondo en carretera y la piloto de motos ceheginera Ana Carrasco, campeona del mundo de Supersport 300 y primera mujer que conquista un título mundial absoluto de motociclismo compitiendo contra hombres, han sido galardonados esta noche como mejores deportistas de la Región en 2018.

La Gala del Deporte, cuya trigésimo octava edición se ha celebrado en el auditorio Víctor Villegas de la capital del Segura, ha reconocido a las personas, clubes, entidades e instituciones del ámbito autonómico que han sobresalido durante los últimos meses a criterio de la Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia (APDRM), cuyos miembros eligieron el pasado mes a los premiados.

Ana Carrasco, después de recibir el premio de manos del presidente de la APDRM, Juan de Dios Martínez, ha reconocido que todavía está asimilando lo que logró el 30 de septiembre con ese título mundial.

"Ha pasado tiempo, pero me cuesta asimilar lo que pasó. Tengo 21 años y casi toda la vida en este deporte y por fin he podido conseguir ser campeona del mundo. Sólo puedo dar las gracias a los que me han apoyado durante todo este tiempo para cumplir este sueño", ha señalado para añadir que "ganar ayuda a recibir apoyos económicos" y que su aspiración es "seguir sumando éxitos".

Por su parte, Valverde ha agradecido "el recibimiento maravilloso e ilusionante" que se le ha brindado en su tierra después de proclamarse campeón del mundo, también el 30 de septiembre en Austria.

"Es algo grandísimo y, aunque he logrado muchos triunfos, esto son palabras mayores y todavía me emociono al ver repetido el esprint", ha comentado para añadir que "son muchos años luchando y tras lograr seis medallas en Mundiales -dos de plata y cuatro de bronce-, el oro se resistía".