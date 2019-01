Unanimidad, no hay otro favorito

El Betis tiene la mejor plantilla de la Liga. Aunque al inicio le costó un poco ver qué Liga es la LEB, ha encontrado su momento, sabe cómo jugar, tiene talento, gente veterana en todas las posiciones. Son los candidatos obvios a ascender. Están en una posición privilegiada y "difícilmente la van a perder". Con esas palabras se lamentaba el técnico del Liberbank Oviedo, Javi Rodríguez, el pasado viernes tras caer en San Pablo por 26 puntos de diferencia (85-69). No son las frases de un entrenador derrotado, sino de alguien que sabe que enfrente tiene a un equipo superior. Y es la misma cantinela que, una y otra vez, se oye desde que hace mes y medio el Betis ha metido la directa. Sus partidos no sólo se cuentan por victorias sino que, en la mayoría de los casos, acaban por una diferencia que, si no se supiera la superioridad del equipo verdiblanco, podría calificarse de escandalosa.

Ya sea por la intensidad que las rotaciones permiten al conjunto bético, por la mejoría defensiva de las últimas semanas o por la inmensa superioridad de la segunda unidad verdiblanca con respecto al resto de equipos de la LEB Oro, todos sus rivales, si no pierden de entrada, acaban desmoronándose, incapaces de mantener el ritmo de su rival. "Estás jugando bien, haciendo lo que has ensayado y, de pronto, cometes algunos errores, un rebote defensivo, un tiro libre€ Son errores tontos, pero que ante un equipo como el Betis te castigan mucho", indicaba Pablo Pin, técnico del Granada, a quien ni la fortaleza de su Palacio de Deportes pudo salvar de una amplia derrota. Lamento similar al que Javi Rodríguez hacía en San Pablo: "Empiezas bien y cuando haces la primera rotación, ellos, con una rotación más intensa, nos sacaron de nuestra línea de juego y de nuestro ritmo, y dejamos de jugar a aquello que habíamos preparado y a lo que estamos acostumbrados". Ya se sabe "si Marcius, que hace dos años era el mejor de la categoría, es su tercer cinco€". Apaga y vámonos.