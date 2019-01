Fesser: El poder transformador es el mejor premio que ha tenido ´Campeones´

Madrid, 10 ene (EFE).- Javier Fesser y David Marqués, director y guionista de la película 'Campeones', recogieron este jueves el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte de los Premios Nacionales del Deporte entregados por los Reyes de España en el Palacio Real.



Un largometraje del que Fesser se siente orgulloso por su calado en la sociedad: "Respecto a que la película iba a calar y a emocionar, lo supe desde que empezamos a prepararla y ensayarla, pero que llegase a tener este poder transformador en la sociedad, este poder de cambiar la mirada hacia un colectivo de personas maravillosamente diferentes me parece que ha sido el mayor de los premios que ha tenido 'Campeones'", dijo a EFE.



"Hemos tenido la suerte de hacer una película que hace un retrato del deporte desde una perspectiva que es como yo entiendo que hay que utilizar el deporte que es como una oportunidad de superarse, de compartir, de jugar y de entender las relaciones entre las personas de otra manera. Un lugar en el que no cabe la frustración ni el dolor porque no has ganado y donde es muy relativo lo de ganar y perder", añadió el director de la película.



El guionista David Marqués, no se imaginaba en un principio que la película podría llegar a tener esta repercusión: "Cuando empecé a escribir la primera línea del guión hace seis años, solo, en mi casa jamás pensé que iba a tener esta repercusión, pero tuve la suerte de encontrarme con Javier Fesser y haberla hecho".