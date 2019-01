Sandra Sánchez "superorgullosa" con su premio y con Tokio como "reto"

Madrid, 10 ene (EFE).- Sandra Sánchez, campeona del mundo y de Europa de kárate en la modalidad de kata, dijo estar "superorgullosa" de recibir el Premio Reina Letizia que la acredita como la mejor deportista de 2017 y señaló que su gran objetivo ahora es la clasificación para Tokio 2020 "y luchar por la medalla de oro".



"Me hace mucha ilusión y significa que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y con motivación para seguir trabajando. Este premio reconoce 2017 y 2018 ha sido increíble, he cumplido todo lo que me había propuesto y ahora me sigo marcando retos más importantes como 2020", afirmó tras recibir el galardón.



Sonriente en todo momento, la karateca talaverana indicó que ahora tiene que "empezar con todo el circuito mundial que da puntos para la clasificación olímpica".



"Ese es el objetivo y el Europeo que se celebra en España en Guadalajara. Pensar que puedo estar allí luchando por la medalla es mi objetivo, mi reto, y quiero estar luchando por la medalla más importante la de oro", añadió.



Sánchez, que en 2018 revalidó el título continental y se proclamó campeona del mundo, reconoció que en la ceremonia de hoy en el Palacio de El Pardo estaba tan nerviosa casi como en la final del mundial.



"Cuando subo a un tatami estoy en mi terreno y aquí estas un poco como pececito fuera del agua. Estoy viviendo cosas que son muy bonitas, es imposible no sonreir. Me han dado la enhorabuena y me han dicho que qué fuerte estoy según me han tocado el brazo", respondió a la pregunta de qué le habían dicho los Reyes en la ceremonia.