El presidente del Comité nipón niega haber sido imputado en Francia por sobornos

Tokio, 11 ene (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Japonés, Tsunekazu Takeda, negó hoy haber cometido irregularidades para favorecer a la candidatura de los JJOO de Tokio 2020, y desmintió que haya sido imputado en Francia por "corrupción activa".



Takeda, considerado uno de los artífices de que la capital japonesa se impusiera en 2013 a Madrid y Estambul, reaccionó así a su imputación por la justicia francesa debido a la presunta compra de votos, que fue confirmada hoy a Efe por fuentes judiciales.



En un comunicado, el dirigente japonés desmintió las noticias publicadas al respecto al afirmar que "no ha sido imputado" y que "no ha recibido ninguna notificación" de la justicia francesa.



Takeda sí admitió que el pasado mes "tuvo una sesión interrogatoria en París sobre las actividades para traer los JJOO 2020" tras ser convocado por el juez encargado en el caso.



"El Comité de candidatura (de Tokio 2020) pagó una remuneración justa según un contrato de consultoría con la empresa Black Tidings, yo expliqué que en ello no hay ningún acto injusto que suponga soborno", afirmó Takeda.



La justicia francesa investiga el pago, poco antes del voto de Buenos Aires que dio a Tokio los Juegos de 2020, de 1,8 millones de euros a la citada empresa, tras la cual se encontraba el senegalés Papa Massata Diack, hijo del entonces presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), Lamine Diack, según reveló el diario "Le Monde".



Ese dinero, oficialmente para la elaboración de dos informes, pudo servir para sobornar a miembros africanos del COI a través del influyente Diack, que hizo campaña entonces por la capital nipona.



Takeda afirmó que "no conoce" a Diack y que "no tuvo contacto directo" con los representantes de la empresa, y subrayó que durante los interrogatorios "no apareció ninguna novedad sobre el caso", aunque evitó dar más detalles al estar la investigación en curso.



En su comunicado, también señaló que el caso "está causando preocupación en el pueblo japonés, que ha mostrado su apoyo para la realización de los Juegos en Tokio", y manifestó su voluntad de"seguir colaborando con la investigación para poder despejar estas dudas".



Takeda, exjinete olímpico de hípica y bisnieto del emperador Meiji, preside el comité japonés desde 2001, fue el máximo responsable de la candidatura de Tokio 2020 y también ocupa actualmente la vicepresidencia del comité ejecutivo de la organización para las próximas olimpiadas.



Por su parte, la gobernadora del Área Metropolitana de Tokio, Yuriko Koike, expresó su "gran sorpresa" ante las noticias sobre la imputación de Takeda, y señaló que está tratando de confirmar este extremo y de tener más detalles al respecto, durante su intervención en un acto recogida por la cadena estatal nipona NHK.