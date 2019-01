Dani Rodríguez: "Jugar en ACB sería un sueño"

Forma, junto a su homólogo Lluís Costa, la mejor pareja de bases de la LEB Oro. Pope, como lo llaman los más cercanos, espera volver a las canchas de la ACB el próximo año, categoría por donde pasó, de manera efímera, con el Lleida. A las puertas de cumplir los 35 años, el director de juego catalán se ha convertido en una pieza clave para las aspiraciones verdiblancas.

- La suerte está de cara para el Real Betis, ¿sería un fracaso no ascender directamente?

- Tanto como un fracaso, no. Al final se puede ascender también de otra manera, aunque sea más dura. Pero sí es verdad que lo tenemos como objetivo. El equipo está configurado para eso. Estamos en muy buena posición, gracias a que hemos hecho las cosas muy bien. Nos hemos ganado estar así.

- Debutó en la ACB con el Lleida, ¿puede estar ante la temporada de su regreso a la elite?

- Sí, estuve un par de partidos. Estaría bien regresar con el Betis. Sería muy bonito terminar arriba la temporada, conseguir el ascenso y quedarnos. Jugar en ACB sería un sueño para mí.

- Llegó a Sevilla para aportar "experiencia y liderazgo", ¿no cabe otra que no sea ganar?

- Este equipo se hizo con ese objetivo. Con muy buenos jugadores con experiencia en esta Liga. No cabe otra cosa que pensar en seguir sumando y en el ascenso.

- Junto a Lluís Costa forma una dupla exquisita en la dirección, ¿eso pesa cada vez que salta al parqué? ¿Siente presión con tanto elogio?

- Es bueno si alguien piensa eso (ríe). Personalmente, no me cambia mucho. Al final hago lo mismo de siempre. Sigo trabajando y hago el trabajo de un base: intentar que el equipo juegue y gane partidos.

- En 2016 fue el 'MVP' de la Copa Princesa, ¿le gustaría revalidar ese galardón con el Betis?

- Estaría bien. Aquella final la jugué con el Palencia y nos enfrentamos al Melilla. He jugado varias Copas. Son partidos muy bonitos. Intentaré disfrutarlo y ganarla, claro.

- La Copa Princesa es el primer objetivo de la temporada, ¿podría servir de empujón para la afición de San Pablo? ¿Cree que el pabellón está demasiado frío?

- Es un partido que llama la atención a mucha gente. Si se juega en Sevilla sería estupendo para nosotros. Esos son los partidos que hacen afición. Sería fantástico que la gente nos apoyase.

- ¿Cómo está el vestuario?

- Quitando las dos o tres primeras semanas (dos derrotas), y aún así, el vestuario estaba bien. Al final somos un grupo donde hay buen rollo, e imagínate con la racha de victorias que llevamos. Todo es mucho más fácil. Todo se hace sencillo.

- Conoce bien a Almazán, a Samb..., ¿así es más fácil la adaptación?

- Éramos todos nuevos cuando llegamos aquí, pero al final conocer a los compañeros, ayuda. Con Pablo he estado en Breogán y Melilla; con Mamadou, en Palencia y Melilla. Pero el mérito de este equipo es que hemos conseguido, aunque la mayoría no nos conociéramos, funcionar rápido.

- En este Betis cada uno tiene muy claro su papel...

- Aquí todos tenemos claro cuál es el objetivo: intentar ascender. Ganar y ganar. Cada uno sabe a qué ha venido, cuál es su papel para que el equipo vaya bien. Haciendo esas cosas los resultados se notan.

- ¿Cómo es Curro Segura como técnico? Según los resultados, ¿se han acoplado rápido a su filosofía?

- Nunca se confía, aunque tengamos una renta amplia. Nos exige mucho, pero se lo agradecemos, si no no llevaríamos una racha tan positiva. Es muy cercano, los jugadores podemos hablar con él cualquier cosa. Los resultados mandan. Lo está haciendo muy bien. Somos muchos jugadores. No es fácil conseguir que todo el mundo esté implicado, juegue 7' ó 20'.

- Está logrando que se olviden de las individualidades...

- Exactamente. Ha logrado que aunque juegues 5' y no anotes, puedes sumar de otra manera.

- Este Betis no tiene un equipo A, y otro equipo B...

- Por supuesto. Tenemos una rotación muy larga. Es lógico que un día estés mejor que otro, pero todo el mundo aporta. Nadie se siente desplazado.

- ¿Le ha costado aclimatarse a la ciudad?

- No. Muy fácil. Sevilla es muy buen sitio. Siempre lo comento. Soy de Barcelona. Estoy acostumbrado a esas ciudades grandes. Sevilla es perfecta. Lo tienes todo a la mano. Estoy muy cómodo.

- Echando la vista muy atrás, en Cáceres coincidió con Carlos Cherry, ¿le habló alguna vez de Sevilla?

- Sí, siempre hablaba de Sevilla. Era un gran tío y muy gracioso.

- Su círculo más íntimo lo llama Pope, ¿se puede contar de dónde viene?

- Todo empezó cuando jugaba en la cantera del Joventut. Era cadete o por ahí. Es una historia larga, viene de amigos de Cornellá. Está relacionado con el mundo del grafiti. En esos años estaba de moda la gente que pintaba grafitis en los trenes. Tenía un conocido que lo hacía, y un día lo comenté en el vestuario, y a raíz de ahí se quedó lo de Pope.

- Es futbolero, ¿suele frecuentar el Benito Villamarín?

- En la familia tenemos dos carnets del Barça, pero siempre que puedo voy a ver al Betis. Este año he ido siete u ocho veces. Todas las que puedo voy. Me gusta mucho el fútbol. Me gusta el Barcelona, pero ahora también soy del Betis. Veo otras ligas.

-? Un deseo para el nuevo año...

- Que vaya por lo menos igual. Por pedir, pediría otra racha de tantas victorias. Tenemos que seguir en esta misma línea, con trabajo y con ganas. Si mantenemos eso, los resultados llegan.