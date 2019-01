Real Betis-Levitec Huesca: Medio ascenso, en casa

Catorce victorias consecutivas, tres triunfos de ventaja sobre su más directo perseguidor, favorito para la final de la Copa Princesa y para un ascenso directo que tiene muy encarrilado... El Betis podría aparecer hoy como claro favorito ante el Levitec Huesca si no fuera porque, precisamente, su rival es uno de esos dos equipos que saben lo que es ganarle en la presente temporada (92-84). Fue en el debut de los de Curro Segura en la categoría y creó muchas dudas entre una afición que veía que el posible ascenso no iba a ser un camino de rosas.

El Betis se rehízo, poco a poco fue ajustando el equipo y a partir de la octava jornada puso ritmo de crucero hasta dejar atrás a cuanto enemigo se ponía por delante. Entre ellos estaba un Huesca que perdió su opción de jugar la final de la Copa Princesa ante los de Curro Segura tras caer la pasada semana por paliza en Valladolid, curiosamente, el otro feudo donde han perdido los béticos en esta campaña. "No estuvimos en el partido y tuvimos un mal día", señalaba el entrenador Guillermo Arenas, quien quiere resarcirse en San Pablo y "buscar nuevas sensaciones" ante un Betis que "tiene una plantilla muy extensa y de calidad". "Defienden inténsamente, aprietan las líneas y en ataque tienen mucha calidad", advierte el técnico oscense, que volverá a tener en Gjuroski y Haws como estiletes.

Eliminar a un rival

En el Betis, pese a la derrota, no hay ánimos de revancha. Segura sólo piensa en ganar un partido más y dar otro paso hacia el ascenso directo, pero no esconde que vencer a uno rival directo casi dejaría al Bilbao Basket, si vence al Oviedo, como única alternativa capaz de remontar una diferencia tan amplia. Ganarles sería distanciarles a cuatro triunfos. Hacerlo por más de ocho puntos ampliaría en cierto modo esta ventaja con el 'average'. "Hemos evolucionado mucho -desde el primer partido del campeonato- en cuanto a conocimiento y adaptación a la Liga, ellos ya demostraron buen nivel ese día y 17 jornadas después siguen demostrándolo. Nos enfrentamos al segundo, eso quiere decir que aquella derrota no fue tan llamativa con el paso del tiempo, puede pasar, pero está claro que el Huesca está haciendo un gran baloncesto y que no están donde están sólo por ganarnos a nosotros. Han ganado remontando y haciendo buenos partidos. Seguro que nos van a exigir mucho para que podamos devolverle la derrota de la primera jornada", aseguraba el técnico verdiblanco, quien no se ve más presionado por su increíble primera vuelta (15-2). "La presión ya vino cuando llegamos en verano", avisa Segura, quien mandó un mensaje a la afición para que llene San Pablo: "Lo que le pido es que siga viniendo y que arrastren con el boca a boca a más gente, lo que necesitamos es que sea incómodo para el rival, que te anime cuando estés bien y cuando estás mal, sentir su aliento...".