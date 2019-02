Guirao: "La ley no prohíbe el patrocinio que no tiene negocio detrás"

Guirao: "La ley no prohíbe el patrocinio que no tiene negocio detrás"

Madrid, 1 feb (EFE).- El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, aseguró que el anteproyecto de la nueva Ley del Deporte "no prohíbe el patrocinio que no tiene negocio detrás" por parte de las ligas profesionales y pidió "no centrar su debate en el fútbol".

"El deporte español es mucho más, si el debate lo centramos en el fútbol o en la Liga haríamos un flaco favor. Hace mes y medio un periódico filtró un borrador incompleto de la ley, no lo hizo el Gobierno, y a raíz de eso se crea esta leyenda sobre este artículo. Que pidan explicaciones a quien filtrara. No veamos fantasmas donde no los hay", dijo.

Guirao respondió así a las manifestaciones hechas este viernes por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien señaló que en el texto "se han introducido aspectos en enero" que no tienen "nada que ver" con el texto presentado meses antes y deseó que el proyecto de ley no salga adelante o sea reformado.

Guirao insistió en que la ley se terminó de redactar hace diez días, en su despacho, donde a lo largo de una semana todas las tardes trabajó con la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, y el director general de Deportes, Mariano Soriano, en su revisión.

Según explicó al término del Consejo de Ministros, el nuevo texto actualiza y moderniza la regulación que tiene que ver con las federaciones y las ligas profesionales y limita la concentración de derechos económicos por parte de las ligas profesionales de competiciones sobre las que no tengan la condición de organizador.

"Hablamos de compra de derechos de imagen televisiva. Evitar monopolios lo que hace es favorecer a todas las federaciones incluidas las más pequeñas, una cosa es el negocio y otra el monopolio, no prohibimos el patrocinio que no tiene negocio detrás, el monopolio arrincona al más pequeño", añadió.

Durante la presidencia de Tebas, que llegó al cargo en 2013, LaLiga impulsó "LLigaSports", un proyecto que ofrece ayudas económicas a entidades con menos recursos y da soporte a 64 federaciones y a más de 4.000 deportistas de alto nivel.