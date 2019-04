Mario Mola: " Trabajo duro día a día para seguir mejorando y cosechando éxitos".

En los últimos años, Mario Mola Díaz (Palma de Mallorca – 1990) se ha convertido en una de la leyendas del deporte español. Llegar a ser tres veces campeón de los Mundiales de Triatlón (2016, 2017 y 2018) le ha permitido entrar en la historia de esta disciplina y poner al Triatlón en la primera plana de la prensa deportiva. Ahora, aprovechando su visita a Madrid para comparecer al evento "Passion Tech BMW Days" en el Museo Lázaro Galdiano, ESTADIO ha tenido la oportunidad de hablar con él:

- Este año va a ser importante en cuanto a la opción de revalidar el título Mundial en Suiza. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo lo está preparando?

- "Me lo tomo con calma. La dinámica de competición es parecida a lo que puede ser un Mundial de F1 o Moto GP, con diferentes pruebas preparatorias hasta ya llegar a la prueba final en agosto. Estoy contento, voy entrenando duro día a día para estar lo mejor preparado posible cuando llegue la fecha. Ya hemos realizado la primera prueba de las Series Mundiales, y considero que ha comenzado bastante bien la pretemporada por decirlo de alguna manera".

- Después de tres títulos mundiales, ¿se ve con posibilidades de revalidar el título?

- "Como te he dicho, todavía queda mucho para la prueba final, que será entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Solo queda seguir preparándose para llegar lo mejor posible y adaptarme esos días de la forma idónea a la competición. Por ejemplo, en el ámbito de la natación todavía tengo mucho margen de mejora. Mucho que pulir para seguir progresando y mejorando. Sería muy bonito revalidar el título, pero para eso hay que trabajar y ya se verá a lo largo de los meses".

- Ser tricampeón mundial en los últimos tres años, así como el resto de medallas cosechadas en los otros mundiales (plata en Chicago 2015 y Edmonton 2014, y bronce en Londres 2013) o en los Europeos (en total 6 medallas en 6 años desde 2013), le han permitido ponerte a la altura de referentes como Javier Gómez Noya o Iván Raña. ¿Cómo se siente uno codeándose con dichas figuras?

- "Pues es una satisfacción muy grande. Al principio ni lo piensas. Pero que a base de trabajo uno pueda ponerse a su altura, por así decirlo, es muy bonito. Ellos son unas leyendas de esto, unos pioneros y digamos que los máximos exponentes de este deporte. Yo solo espero seguir sumando experiencias y poder compartir momentos con ellos como ya he podido vivir".

- Tanto usted como ellos han llevado al Triatlón a un nivel de notoriedad que antiguamente no tenía. De hecho, tras MotoGP, es el deporte que más alegrías ha dado a España. ¿Por qué se ha convertido España en una potencia en el triatlón? ¿Se fomenta cada vez más a que se practique?, o ¿cree que debería fomentar más?

- "En España hay un talento espectacular en el deporte en general. Es verdad que siempre se puede hacer más, hablar más de ello, que salga más en los medios, difundirlo más... pero creo que poco a poco se está haciendo y las cosas van a mejor. Que haya éxito en este ámbito por parte de españoles, que españoles logren triunfar, hace que la gente lo siga más y esté más en el escaparate. Es algo muy positivo".

- A raíz del evento al que va a asistir como invitado, ¿qué relación o importancia ve en la tecnología a la hora de practicar su deporte? La relación entre tecnología y lo que es su pasión. Poco a poco cada vez hay más avances, ¿en qué lo ha notado?

- "Pues la verdad que hay mucha relación. Como en casi todos los ámbitos de la vida, todo evoluciona y lo hace para mejorar. En el caso de mi deporte, además del trabajo propio, todos los avances que se produzcan me permiten a mí aumentar y sacar cada vez el mayor rendimiento posible. Por ponerte un ejemplo, en el tema de la bicicleta. Las mejoras que se hacen cada poco tiempo se notan una barbaridad y eso me da la oportunidad a mí de ser cada vez mejor. Creo que todo es una ayuda adicional muy importante que me posibilita o me proporciona un plus en todo. Los entrenamientos, el estar conectado con mi entrenador las veces que estamos lejos, medir mejor los tiempos, los esfuerzos, el cansancio, la recuperación...".

- Volviendo a las competiciones. Después del mundial vendrán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Tiene la mente ya puesta en ellos? Tras el 19º puesto en Londres 2012 y el 8º puesto en Río 2016, donde hubo un gran ascenso, ¿qué expectativas tiene para esos JJOO?

- "Trabajo duro día a día para seguir mejorando y cosechando éxitos. Ya sea para unos JJOO o un Mundial. Todo me lo tomo con el objetivo de dar el máximo de mí. Londres y Río fueron unas experiencias espectaculares donde todo se resume a una semana, a un corto espacio de tiempo. Dependes mucho de cómo te encuentres esos días y cómo estén tus rivales. Pero yo lo enfoco a adaptarme y hacerlo lo mejor posible. Para Tokio 2020 todavía queda mucho, pero todos estos meses y competiciones serán una buena preparación para lograr algo que sería muy bonito para mí, el lograr una medalla olímpica. Sería un sueño muy bonito".

- ¿Cómo se preparan unos JJOO? ¿Hay diferencias con respecto a los mundiales o a los Juegos anteriores? Ya no tanto en cuanto a entrenamientos o preparación física, sino mentalmente, psicológicamente...

- "La preparación física, en cuanto a entrenamientos y demás, no varía mucho. Es prácticamente igual. Lo que sí te entiendo con respecto a lo mental. Unos Juegos Olímpicos es algo completamente diferente. El seguimiento que tienen, la notoriedad que conllevan... digamos que se vive de forma distinta, con más presión. Pero intento no pensarlo mucho. Sé lo que suponen y lo que supone ese seguimiento, pero intento aprovechar esa presión y entusiasmo en fuerzas para impulsarme y no como algo que me merme o me disminuya".

- Y ya para acabar, viendo el nivel de exigencia que tiene y la cantidad trabajo que conlleva este deporte, ¿Cuándo descansa Mario Mola? ¿Cómo desconecta?

- "No tengo mucho tiempo para descansar, la verdad. El triatlón es un deporte muy exigente que se vive 24 horas los 365 días del año. Tengo alguna que otra semana suelta para descansar y desconectar, pero el trabajo y el esfuerzo es constante. Aprovecho los viajes y experiencias y eventos como los de estos días para descansar y así coger fuerzas para volver lo mejor posible. Al fin y al cabo es lo que me gusta, es mi pasión".