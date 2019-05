Puerto Rico aspira ganar entre 18 y 22 medallas en los Panamericanos de Lima'19

San Juan, 30 abr (EFE).- La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, afirmó este martes que la delegación puertorriqueña conseguirá entre 18 y 22 medallas en los venideros Juegos Panamericanos de Lima 2019, cita en la que la isla debutará en los deportes de surfing masculino y taekwondo poomsae.



La predicción de Rosario para los Juegos de Lima'19, que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto, provienen por los 213 atletas boricuas que competirán en la convocatoria deportiva, según dijo la líder olímpica en una mesa redonda con varios medios locales para detallar los pormenores de la delegación local.



Este augurio de Rosario a 87 días de la competencia panamericana fue el mismo para la delegación que participó en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, donde Puerto Rico obtuvo 15 medallas, una de oro, una de plata y 13 de bronce.



La presea dorada se la colgó la dupla de vela en la modalidad de Snipe, Raúl Ríos y Fernando Monllor.



Rosario, acompañada del director ejecutivo del Departamento de Alto Rendimiento del Copur, Jaime Lamboy, agregaron en la mesa redonda que al momento, 213 atletas están comprometidos para participar en Lima, pero restan 48 pendientes para competir en la decimoctava edición de estos Juegos Panamericanos.



Los deportes en los que Puerto Rico que están certificados son atletismo, baloncesto (ambos géneros y 3x3), balonmano (ambos géneros), béisbol masculino, bolos, boxeo (ambos géneros), clavados, canotaje, ciclismo de montaña, esgrima florete masculino, escopeta femenino, gimnasia artística (ambos géneros), gimnasia rítmica, lucha, polo acuático (ambos géneros) y remo.



Otros deportes ya clasificados son sóftbol femenino, surf, taekwondo poomsae, tenis, tenis de mesa, tiro en rifle y pistola, tiro con arco compuesto y mixto, vela y voleibol (ambos géneros).



Lamboy, por su parte, dijo que la participación del tenis está condicionada a la confirmación de la campeona olímpica Mónica Puig, pues ésta estará activa en la gira mundial de competencias.



El COPUR tendrá hasta el 26 de junio para agregar a Puig a la delegación boricua.



Rosario, mientras tanto, explicó que la semana pasada le envió un correo electrónico al representante de Puig "porque tenemos que seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo" para incluirla al equipo boricua.



"No me conformo con que están evaluando. No han descartado, no han dicho que no y seguiremos con la lucha. Para la delegación representa un activo importante. Haremos lo que tengamos que hacer y persuadirla de lo importante que es jugar para nosotros", sostuvo Rosario.



La líder olímpica resaltó que el tenis es uno de 23 deportes en los Juegos Panamericanos donde el campeón clasifica directamente a los Juegos Olímpicos.



No obstante, Puig tiene la posibilidad de clasificar a Tokio 2020 por el escalafón mundial sin tener que competir en Lima.



Además de Puig, Lauren Anzalota es la otra tenista incluida entre los atletas comprometidos para la delegación boricua.



"De no asistir Mónica, nosotros vamos a retirar nuestra participación. De lo contrario, Mónica irá en sencillo y jugará dobles con Anzoleta", añadió Lamboy.



Otro caso que está por confirmación de atleta es en la categoría de los 97 kilos en lucha olímpica donde habrá una eliminatoria nacional entre Jaime Espinal, medallista de plata en los JJ.OO. de Londres'12, y Evan Ramos.



Rosario adelantó que el último grupo de atletas a que hagan sus respectivas marcas y ser agregados a la delegación se concretará entre finales de mayo y mediados de junio.



La líder olímpica dijo que el grupo de atletismo será el último en ser evaluado.



Sobre el equipo de básquet masculino, que recientemente se clasificó al Mundial de China 2019, Rosario dijo que se enviará "un híbrido" entre jugadores colegiales y otros que van a estar en la venidera competencia mundialista.



Mientras, otros deportes que están para evaluación en espera de cierre de periodo de marcas del COPUR, son ecuestre, golf, judo, levantamientos de pesas, natación, "skateboarding" (pendiente a la organización Panamericana), tiro masculino, clavado femenino, escopeta masculino y remo femenino.



Asimismo, solo cuatro deportes han sufrido cortes: esgrima, vela (láser femenino), surf femenino y lucha greco.



Rosario, por otra parte, anunció que el próximo 19 de junio se anunciará quién será el abanderado de Puerto Rico para Lima'19.



Al día siguiente, el 20 de junio, a las 11.00 de la mañana, se presentará al abanderado en la Casa Olímpica, donde ubica el Copur.



De igual manera, el 27 de junio se presentará a la delegación oficial que competirá en Lima, el 11 de julio se lucirá la vestimenta que usará Puerto Rico en la ceremonia de apertura y casi un mes después, el 13 o 14 de julio, se celebrará el abanderamiento del equipo en La Fortaleza por el gobernador, Ricardo Rosselló.



La primera avanzada de Puerto Rico, dirigida por el jefe de misión, Víctor Ruiz, saldrá de la isla el 18 de julio, pero el primer grupo de atletas arrancará el 20 de julio, y los primeros equipos que competirán serán balonmano y bolos.