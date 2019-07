SOS del CAV Esquimo

El cartel que bien podrían colocar en la web del club es "Cerrado por vacaciones", pero lo cierto es que tanto plantilla como técnicos comienzan su periodo vacacional con más incertidumbre que nunca y con muchassombras a su alrededor.

El Voleibol en Sevilla está en ese punto en el que o bien se da un saltoimportante y se convierte en ejemplo a seguir por otras ciudades españolas, o se deja morir en la orilla, tras mucho esfuerzo por parte de muchas personas, entrenadores, jugadores, padres y madres que también se implican. Gente que por «simple» amor a este deporte se deja la piel buscando colocarlo en el sitio que merece. Sevilla tiene un tesoro con su base y élite en voleibol, no lo dejemos morir. Convirtamos el voleibol en un auge real. Sevilla y su historia, lo merecen.

La disminución de la ayuda del principal patrocinador (tanto rugby ciencias como el conjunto nazareno han visto mermada la aportación que esta temporada puede realizar la Fundación Cajasol) sumado a la enorme incertidumbre que desde las instituciones, especialmente Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, patrocinador los dos últimos años del conjunto militante en la Superliga Iberdrola, así como la Diputación, con unas ayudas incorporadas a su plan de actuación pero a las que no se ha dotado presupuestariamente y que aún no tienen fecha alguna de puesta en marcha, hacen que el proyecto del único conjunto andaluz en la categoría este más en el aire que nunca.

Es por eso, que los únicos que no están de vacaciones son sus dirigentes, la llamada de auxilio se hace desde dentro, desde su directiva, con la esperanza de que no se deje caer a todo un histórico del voleibol nacional con una de las canteras más laureadas de España en esta última temporada en la que han sido 3as Andalucía Infantil, 1 as Cadete,1 as Juvenil siendo además 3 as en el Cpto. de España de la misma categoría.

Se trabaja codo con codo con el Ayuntamiento de Dos Hermanas que ha redoblado esfuerzos con el proyecto y junto a otros patrocinadores ya existentes para generar sinergias y sacar adelante un proyecto que con una mínima inversión reporta un importante retorno.

"No podemos más que agradecer que la Fundación Cajasol siga apostando fuerte por nosotros, pero este año ha ajustado su aportación, no podemos ser Cajasol-dependientes de ahí que estamos llamando a las puertas del potente tejido empresarial nazareno y sevillano presentando nuestro proyecto, los plazos de inscripción y la planificación de la plantilla nos angustian enormemente, pretendemos competir con honradez y decencia deportiva, planificando viajes acordes a la categoría y con recursos elementales para un club de élite, fisioterapeuta, buen material deportivo, desplazamientos, en definitiva competir con dignidad, sin ningún lujo".