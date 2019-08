Marta Marrero: "Molesta llegar arriba y que no lo valoren las instituciones"

La jugadora grancanaria Marta Marrero, número 1 mundial individual y en dobles junto a su compañera madrileña Marta Ortega, ha dicho a Efe que no resulta fácil llegar arriba en su deporte y que le molesta un poco el que las instituciones públicas no valoren este logro.



La pareja de las 'Martas', que ya ha ganado este año cinco torneos del World Pádel Tour, se estrenó esta misma mañana con victoria en el evento que se disputa en la localidad malagueña de Mijas ante Alix Collombom y Nicole Traviesa, por 6-2 y 6-4, y se clasificó para la ronda de cuartos de final.



Marta Marrero ha reconocido que ahora forma con Marta Ortega la pareja más en forma del circuito mundial, aunque están amenazadas por Alejandra Salazar -compañera de juego Marta hasta el pasado año- y Ariadna Sánchez, quienes han conquistado tres títulos esta misma temporada.



"Nosotras, excepto en un torneo, hemos participado en todas las finales y aventajamos en 3-2 a Alejandra y Ariadna en los partidos decisivos. Aún quedan muchos eventos por delante y estoy segura de que otras parejas, como la de Lucía Sainz y Gemma Triay, irán hacia arriba porque son muy buenas", ha reconocido.



De igual forma, Marta Marrero desearía poder medirse también al destacado dúo de las denominadas 'gemelas atómicas' zaragozanas, Majo y Mapi Sánchez Alayeto, quienes no han podido jugar juntas este año debido a una lesión de Mapi.



"Que no estén jugando las gemelas es negativo para el espectáculo porque ellas suben mucho el nivel de todas nosotras, aunque creo que reaparecerán en el próximo torneo en Madrid una vez esté totalmente recuperada Mapi", ha adelantado.



Por lo que a ella misma se refiere, la jugadora aruquense ha asegurado que se encuentra "mejor que nunca" físicamente.



"Además, por suerte, me están respetando las lesiones, por lo que no me planteo mi retirada a corto plazo. Estoy contenta y con ganas de mejorar todavía más junto a Marta Ortega. Hemos avanzado más rápido de la cuenta al jugar este año tantos partidos juntas, pero aún nos queda mucho recorrido", ha reconocido.



Marta Marrero, que en su día fue también una relevante tenista del circuito WTA, ha manifestado que no cree que los responsables de las instituciones públicas canarias valoren como deberían los logros que ella ha conseguido en el pádel.



"Al final una espera un poquito más de cariño por parte de las administraciones públicas. A veces he echado en falta una felicitación institucional cuando gano un Mundial o cuando estoy en el número 1 de la clasificación. No es fácil llegar arriba y que eso no se vea valorado por las instituciones me molesta un poco", ha concluido.