Dos brasileñas y una chilena avanzan a cuartos del Mundial de Skate Park

Sao Paulo, 12 sep (EFE).- Las brasileñas Karen Jonz y Camila Borges, así como la chilena Josefina Tapia, figuran entre las 16 skatistas que se clasificaron este jueves a cuartos de final del Campeonato Mundial de Skate Park que se disputa en Sao Paulo y puede definir cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Jonz, de 33 años y la más veterana entre las competidoras, garantizó cupo en los cuartos, que se disputarán este viernes en el Parque Cándido Portinari de la mayor ciudad brasileña, tras conseguir el quinto lugar en la eliminatoria de este jueves al sumar 39.93 puntos.



La brasileña Borges, de 23 años, obtuvo el undécimo lugar en la eliminatoria, con 29.59 unidades, y la chilena Tapia Varas, de 17 años, consiguió el duodécimo lugar, con 28.33 enteros.



Jonz sorprendió al avanzar a cuartos pese a que desistió de varios de los últimos torneos para cuidar más de su familia.



"Recientemente me di cuenta que la dura rutina de los campeonatos no está de acuerdo con mis actuales principios. Mi foco principal ha sido buscar un skate equilibrado y cuidar de mi salud y de mi familia. Pero me inscribí al Mundial porque la competición era aquí en Brasil y llegué al torneo sin ninguna expectativa", dijo.



"Estaba muy nerviosa por estar sin ritmo, pero todo el mundo me apoyó diciendo que tengo la experiencia y que compito bien", agregó la brasileña.



Las 16 clasificadas de este jueves se juntarán en cuartos de final a las 16 skatistas que están entre el quinto y el vigésimo lugar en la clasificación mundial y que ya tenían garantizada su presencia en esta instancia.



Las cuatro mejores de la clasificación internacional, entre las que destacan las japonesas Misugu Okamoto (1), Sakura Yosozumi (2) y Kisa Nakamura (4), disputarán directamente las semifinales el sábado junto con quienes avancen en cuartos.



En la punta opuesta a la brasileña Jonz, las más jóvenes entre las 16 clasificadas fueron la alemana Lilly Stoephasius, que pasó en octavo lugar (36.25), y la australiana Charlotte Heath, que entró como décima (35.52), ambas con 12 años.



En la eliminatoria de este jueves destacaron las estadounidenses Jordan Santana, de 15 años y que avanzó en primer lugar con 46.85 puntos; Arianna Carmona, de 21 y que clasificó segunda (45.48); Nicole Hause, de 21 años y que entró en tercer lugar (44.56), y Alana Smith, de 18 años y que fue cuarta (40.22).



Por países, además de Estados Unidos, con 4 clasificadas, Brasil, Australia e Italia también garantizaron dos cupos cada país.



Además del Mundial en la modalidad Park, Sao Paulo también acogerá el Campeonato Mundial de Skate en la modalidad "Street", que se disputará en el centro de convenciones Anhembi entre el 18 y el 22 de este mes.



Los dos mundiales, en categorías masculina y femenina, ofrecerán la mayor puntuación concedida este año en la clasificación internacional, usada para definir los cupos para Tokio 2020.



Los ganadores obtendrán directamente 80.000 puntos, que ya es la puntuación mínima para obtener el cupo en los Juegos.



- Clasificación:



.1.- Jordan Santana (EEUU) - 46.85



.2.- Arianna Carmona (EEUU) - 45.48



.3.- Nicole Hause (EEUU) - 44.56



.4.- Alana Smith (EEUU) - 40.22



.5.- Karen Jonz (BRA) - 39.93



.6.- Madeleine Larcheron (FRA) - 38.08



.7.- Shanae Collins (AUS) - 37.83



.8.- Lilly Stoephasius (GER) - 36.25



.9.- Amelia Brodka (POL) - 35.67



10.- Charlotte Heath (AUS) - 35.52



11.- Camila Borges (BRA) - 29.59



12.- Josefina Tapia Varas (CHI) - 28.33



13.- Mei Sugawara (JAP) - 26.74



14.- Maité Sttnhoudt (BEL) - 23.41



15.- Valeria Bertaccini (ITA) - 23.00



16.- Lucrezia Zarattini (ITA) - 22.42.