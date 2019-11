Lara Fernández: "Fui campeona de España y no aparecí en televisión"

Lara Fernández se erige como la gran referencia femenina del Muay Thai en España y una de las más importantes en el mundo. Campeona de España en este deporte y subcampeona del mundo, Lara busca visibilidad para este arte marcial que apenas es conocido dentro del mundo deportivo. ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con ella para analizar su próximo enfrentamiento por el Campeonato del Mundo, en Bélgica el próximo 30 de noviembre, y sobre los problemas que tiene para encontrar patrocinadores que le ayuden a seguir creciendo como luchadora.



El Muay Thai "es un arte marcial que proviene de Tailandia y en el que puedes usar puños, piernas, codos y rodillas. Es parecido al Kick Boxing pero añadiendo codos y rodillas", apunta Lara. La toledana afincada en Coria del Río (Sevilla) tiene que trabajar supliendo vacaciones en una gasolinera y buscarse la vida en trabajos temporales para poder costearse los gastos de su preparación deportiva.

Es un combate por el título del mundo, entonces el promotor se encarga de ello, pero si yo quisiera ir a unos Campeonatos de cualquier federación sí tendría que correr con más gastos. Y esto es algo que no puedo pagarme actualmente", reconoce.







Esta es la dura realidad con la que convive la joven luchadora que vino a Sevilla con 17 años para poder practicar el deporte que le enamoró. Un dilema que ella misma denunció en su cuenta persona del Twitter, donde suele ser bastante activa. (@



Entreno en dos gimnasios distintos, en uno de ellos con un preparador físico personal y nutricionista, trabajo 8 horas al día en una gasolinera cubriendo vacaciones, vivo en sevilla lejos de mi familia, sin ayuda ninguna, no tengo a mi madre para que me haga la comida o... pic.twitter.com/vuL7e9KYzt — Lara Fernández (@Larafdz13) 28 de octubre de 2019

No es la primera vez que la luchadora se viraliza por un tuit publicado. No hace mucho opinó sobre las jugadoras de fútbol femenino compartiendo que ella no es que tenga un sueldo indigno, sino que no cobra un mísero euro. Hubo personas que malinterpretaron sus palabras pero, sin duda, la toledana lo tiene más difícil que cualquier jugadora de fútbol femenino y así lo contó: "Claro, el fútbol sea femenino o masculino es un deporte muy conocido. Ahora mismo se les está dando mucho bombo a las chicas del femenino, yo gané el Campeonato de España y no aparecí en la televisión. Las futbolistas si ganan algo sí aparecen en televisión porque es fútbol".

A Lara Fernández le gusta opinar sobre fútbol independientemente del género, y es que ha demostrado ser muy bética. De hecho, el Betis y su capitán, Joaquín, se pusieron en contacto con ella para invitarla al Benito Villamarín y regalarle la camiseta de la leyenda verdiblanca. Uno de los días más felices para Lara, que confesó sentirse "muy nerviosa pero también agradecida" con la entidad de Heliópolis.

La luchadora cree que la prensa arrastra gran responsabilidad del problema para encontrar patrocinadores que tienen los profesionales de deportes minoritarios como ella. "Si la gente no conoce un deporte... ¿Cómo va a pagar por verlo? Hay muchas veladas en las que tienes que pagar para verlas y la gente no lo hace, ¿por qué? Porque no lo conocen. ¿Por qué sí pagan para ver fútbol? Porque lo conocen. A un Betis-Sevilla o un Madrid-Barça se le da mucho bombo en los medios, si a mí no me conocen cómo van a pagar para verme".