Estrella Cabeza y la conciliación de deporte y estudios

Javier Imbroda nos hablaba de algo que, pese a que se llevaba mucho tiempo tratando de solucionar, no se ha logrado: la conciliación entre estudios y deporte de elite. Y bien podía haber puesto como ejemplo a la mejor tenista andaluza de todos los tiempos, que lo está viviendo en su regreso a las aulas tras una carrera deportiva aún vigente. De hecho, hasta última hora no supo si podría participar en estas jornadas porque coincidían con una asignatura a la que no podía faltar. "Cada día es un puzle. Con la mayoría de profesores he tenido ayuda, pero con alguno, no. No es que no quiera ponerle atención a su asignatura, sino que me dedico al deporte y es difícil compaginar. Y te sientes un poco sola porque no sabes a quién acudir", aseguraba una deportista que tuvo que dejar sus estudios a los 18 años para compaginar un deporte, el tenis, que, a día de hoy, en nuestro país, no se puede compaginar. "Es imposible porque estás tres semanas al mes fuera, compitiendo y viajando", admitió la palaciega que, a la hora de retomarlos, ha empezado poco a poco.