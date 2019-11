José Manuel Ruiz, un ganador que enseña

José Manuel Ruiz es otro ejemplo de que compaginar deporte y estudios es posible pese a las dificultades. El granadino, abanderado español en Río 2016, aspira a convertirse en 2020 en el deportista con más Juegos Paralímpicos a sus espaldas, con siete. Pero antes de alcanzar la gloria tuvo que superar otro reto, que le llegó desde casa y del que está muy agradecido.

"A la hora de hacer deporte, más que de sacrificio yo hablaría de tener prioridades. Cuando era joven fui tocando muchos deportes hasta que di con el tenis de mesa. Mis padres me dejaron claro que podía hacerlo, pero lo primero eran los estudios. Sin embargo, mi prioridad no era esa. La mía era ser deportista. Ellos insistieron y he podido compaginar el deporte y la competición", señaló Ruiz, quien aseguró que conciliar la vida deportiva con la formación es "fundamental" y que abogó por "cambiar el no puedo por el sí quiero". "Si logramos eso tendremos mucho terreno ganado", aseguró el palista granadino, que se congratuló de la evolución que lleva la sociedad en este aspecto en unos últimos años en los que tanto los premios como la repercusión mediática ha permitido la mejora de deportes minoritarios y, en su caso, paralímpicos.