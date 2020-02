Lo mejor de la Super Bowl: Mahomes, las jugadas que definieron el partido, Shakira y Jennifer López...

La Super Bowl dejó imágenes para la historia tanto durante el partido como en el espectáculo en el descanso que protagonizaron Shakira y Jennifer López.



La gran estrella de la noche fue el quaterback Patrick Mahomes, que comenzó a decantar la final con un pase de 40 yardas con el que se inició la remontada.





On 3rd & 15... @PatrickMahomes to @Cheetah ! ?? #ChiefsKingdom ??: #SBLIV on FOX ??: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/9jKaUgio82

That was incredible, @jlo + @shakira! ?? #PepsiHalftime #SBLIV



SOON: Fans can relive their favorite moments from the #PepsiHalftime show HERE https://t.co/TegS1TZFKy pic.twitter.com/1HkRu99cRR