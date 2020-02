La jugada de la que todos hablan ¿Deportividad o exceso de esta?

Este fin de semana se produjo una de las imágenes más llamativas del panorama deportivo en nuestra liga nacional de fútbol sala. Durante un encuentro entre el Manzanares FS y el Santiago Futsal, uno de los jugadores locales, Álex Velasco, resbaló al controlar un balón muy cerca de su área y este quedaba franco para el delantero del equipo rival, Adrián Pirata. Cuando todos esperaban que el futbolista encarase al portero en busca del tanto, este decide sacar el balón del terreno de juego para que se atienda al rival caído.





Me va a caer un carro pero esto va en contra de todo lo q yo entiendo por competir.¿Se ha resbalado?¿Es mala suerte?Sí.¿Pero hasta dnd llegamos?¿Si el portero no controla bien el balón se lo devolvemos?¿Si al delntero en un 1x1 s le escapa el balón se lo damos otra vez? #Postureo https://t.co/DuPFGB2agD — Juan Andreu (@juan_andreu85) February 3, 2020

Este gesto no ha pasado desapercibido en redes sociales y se ha abierto un intenso debate sobre la jugada en cuestión, donde las dos posturas que han cobrado más fuerza se contraponen y debaten entre ellas. Mientras unos aplauden la actitud de Pirata al no querer sacar provecho de una lesión del rival y lanzar el balón fuera en un claro ejemplo de deportividad, otros no entienden que en un deporte profesional y competitivo no se aproveche un error rival.El propioha sido quien ha aclarado el por qué de su acción: "Estaba defendiéndole, vi el resbalón pero escuché el grito, me di cuenta de que se había lesionado de verdad y me salió así. Cuando se trata de una lesión, es lo que hay que hacer. Es una acción que sale en décimas de segundo, no depende de muchos factores, ni siquiera del resultado (0-3 a favor delen esos momentos)". Por último, el futbolista quiso zanjar el debate afirmando que "no hay que mezclar" el espíritu competitivo con saber actuar en ciertos momentos. "Soy muy competitivo, es mi estilo, pero hay que diferenciarlo de la deportividad".El jugador sevillano de balonmano, actualmente en elfrancés, también ha querido dar su opinión a través de las redes sociales, donde ha afirmado que esa actitud va en contra de todo lo que él entiende por competición, y aunque afirma que el resbalón es fruto de la mala suerte cree que esto puede suponer un precedente negativo.