El coraje de Duna, artífice de campo rugby en Sevilla con Mireia de referente

El coraje de Duna, joven promesa de la selección española sub-18 de rugby, ha hecho posible la mejora y ampliación de la capacidad de un campo de rugby para jóvenes en Mairena del Aljarafe con una de las 'Becas Vamos', que le entregó un "referente" como la campeona olímpica Mireia Belmonte.

La ilusión y perseverancia de Duna Gómez, de 16 años, ha hecho que este club, cuyo equipo sénior, 'Las Cocodrilas', lidera actualmente la División de Honor femenina, sea el que tenga más presencia femenina de Andalucía, con 95 chicas, y un ejemplo de la apuesta por el deporte femenino e inclusivo, pues también colabora con Autismo Sevilla.

Gracias a esta ayuda de la segunda edición del programa 'Becas Vamos' de Cola Cao, incluido en el proyecto Apoyo al Deporte Base (ADB2020) del Consejo Superior de Deportes junto con la Fundación Deporte Joven y dotado con 300.000 euros en total, el campo municipal de Los Alcores cuenta con un sistema de iluminación y un vestuario masculino y otro femenino.

Esto les permitirá pasar de poder practicar dos horas semanales sólo en la categoría sub-16 a poder hacerlo más tiempo y ampliarlo a las sub-12, sub-10 y a los equipos de madres y veteranos, explicó Duna, lo que supone triplicar el número de niños y jóvenes participantes y quintuplicar las horas de entrenamiento al año.

Con ello, el objetivo de este club del Aljarafe sevillano es continuar con su labor de difusión del rugby y sus valores de respeto, compañerismo e igualdad, un reto que también tiene su reflejo en el ámbito escolar, pues este deporte se ha incluido como materia de Educación Física en seis colegios de la localidad.

El sueño de Duna, que estudia Bachillerato y es la benjamina del equipo español sub-18 de rugby, comenzó hace tres años. Su hermano jugaba en el CD Rugby Mairena y, también por la implicación de su padre en el club, decidió entrar en él y cambiar el ballet por el rugby convirtiéndose en su primera jugadora.

"Un día decidí probar. Entonces era la única chica, pero no me importó porque todos siempre me apoyaron y me enseñaron este deporte, que para nada es bruto ni desleal, sino supernoble y cien por cien respetuoso", declaró Duna en el acto, tras el que junto a Mireia Belmonte y sus compañeros hicieron una melé dándose ánimos antes de que los jóvenes del Rugby Mairena practicasen en el campo.

La sevillana, que con 15 años ya fue citada el pasado año por la selección sub-18 aunque no pudo debutar en un torneo por la edad, dijo a Efe que su reto es jugar en 'Las Cocodrilas' y luego "llegar a lo máximo", y que ante la presencia de Mireia, como embajadora de 'Becas Vamos', "hoy es un día muy importante".

La nadadora de Badalona, campeona olímpica de 200 mariposa, felicitó a Duna por su carácter, le agradeció que presentase su candidatura a estas becas y afirmó que le "impresionó por el coraje que tuvo de entrar en un deporte como el rugby" y por haber sido pionera en su club y ahora un ejemplo para las chicas más jóvenes.

"El camino al éxito tiene muchas horas de dedicación y esfuerzo. Siempre he tenido referentes desde pequeñita en la natación, y convertirme en uno de ellos o acercarme a ser como uno de los referentes que tenía cuando era pequeña es todo un honor, que se fijen en mí para tener una meta a conseguir", recalcó Belmonte.