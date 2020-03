Tom Brady jugará para los Buccaneers y cobrará 30 millones de dólares por temporada

El 'quarterback' Tom Brady, una de las grandes estrellas en la historia de la NFL, el fútbol americano estadounidense, proseguirá su carrera en los Tampa Bay Buccaneers, su nuevo destino tras poner fin a 20 años jugando para New England Patriots. Fue la propia liga, a través sus redes sociales, la que confirmó el nuevo destino del veterano jugador californiano, que el martes había anunciado su despedida de la franquicia de toda su vida, con la que ganó seis anillos de campeón, récord en la NFL.



"El barco de los Buccaneers tendrá un nuevo QB a cargo: ¡Tom Brady!", señaló el 'Twitter' de la cuenta en castellano de la NFL, que posteriormente señaló en su página web que el mariscal de campo, de 42 años, había llegado a un principio de acuerdo con Tampa Bay por el que, según uno de sus periodistas, Ian Rapoport, cobraría 30 millones de dólares por temporada (más de 27 millones de euros). Le acompañarán dos de los mejores jugadores de la NFL en sus respectivas posciones, Mike Evans y Chris Godwin.





Los Buccaneers eran uno de los destinos más probable para el hexacampeón junto a Los Angeles Chargers y en la decisión del 'quarterback' parece que habría pesado principalmente su deseo de no moverse de la costa Este, donde está asentado con su familia pese a sus orígenes californianos.Brady llegó a los Patriots en el año 2000, elegido en una sexta ronda del 'draft' que no hacía presagiar lo que logró con la franquicia de Massachusetts en estas dos décadas. En total, lideró a los de Bill Belichik a(2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019)(2002, 2004, 2015 y 2017).Esta temporada, en la que los 'Pats' fueron eliminados en su primer partido de los 'playoffs' de la Conferencia Americana por los Titans, era la última con contrato del 'mariscal de campo', que optó por ser agente libre y que ahora emprenderá una nueva aventura en Tampa Bay con el objetivo de, al menos, devolver a la franquicia a una postemporada que no alcanza desde 2007."A todos mis compañeros, entrenadores, 'staff', ejecutivos, entrenador Belichik, Robert Kraft y a toda la familia Kraft y toda la organización.Estoy agradecido por todo lo que me habéis enseñado, he aprendido de todo", expresó Brady en un comunicado en sus redes sociales.El 'quarterback' remarcó que en los Patriots ha podido "maximizar" su potencial. "Todo lo que hemos conseguido me produce una gran alegría y las lecciones que he aprendido las llevará conmigo para siempre. No podría ser el hombre que soy hoy sin las relaciones que me habéis permitido construir con vosotros", añadió."Nuestro equipo siempre ha establecido un gran estándar el deporte profesional y sé que continuará haciendo exactamente eso", prosiguió el estelar 'quarterback'. "Realmente han sido las dos décadas más felices que podría haber concebido en mi vida y no tengo otra cosa que amor y gratitud de mi tiempo en Nueva Inglaterra", confesó el californiano.