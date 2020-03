Paquito Navarro: "Deseo que vuelva una prueba a Sevilla, ojalá pueda ayudar"

El pádel español vive su mejor momento y con ello también el de Sevilla. Paquito Navarro, que atiende a ESTADIO desde el confinamiento obligatorio, cumplió su sueño al alzarse al primer escalón del podio del World Padel Tour junto a Juan Lebrón en una temporada "sobresaliente", y se centra ahora en mantener el ritmo con Pablo Lima, a la espera de saber cuándo se reanudará la competición.

- En primer lugar la actualidad manda, ¿qué tal el confinamiento? ¿Está en Sevilla?

- Estoy en mi casa, en Madrid, que es donde vivo. Lo llevo lo mejor que puedo. Intentando mantenerme animado y motivado para una vuelta, espero, más pronto que tarde.

- Como en todos los deportes el circuito se para, pero en este caso acababa de empezar ¿Cómo afecta eso a la preparación?

- Pues es como si acabáramos de terminar el máster final, tuviéramos el parón y el circuito volviera a empezar en dos meses. Es una pena, pues sientes que hay que hacer otra vez una pretemporada.

- ¿Cuál es la rutina para no perder la forma física?

- Vivo en un piso, por lo que intento hacer ejercicio como GAP (rutina de glúteos, abdominales y piernas) o HIIT (High Intensity Interval Training, entrenamiento por intervalos de alta intensidad). También cuido la alimentación.

- En alguna entrevista afirmó que ir de la mano de Juan Lebrón era la decisión acertada, ¿cuál ha sido el motivo para separarse?

- La estabilidad. Pienso que, a pesar de formar una gran pareja, éramos bastante irregulares y eso nos desequilibró bastante. Los dos buscamos nuevas parejas para ser más consistentes.

- ¿La excesiva exigencia terminó pasando factura?

- Por supuesto. La presión era máxima, más cuando buscas lo más alto y ningún español lo había conseguido antes. Había muchas expectativas y esperanzas, y eso motiva, pero también presiona mucho.

- ¿Qué valoración hace de la temporada pasada, en la que logra su sueño de llegar al número 1?

- De 9 puntos. Siempre se puede mejorar. Creo que acabar el número 1 junto a Juan (Lebrón) fue un hito, pero también pudimos ser más regulares. Aun así, le doy un sobresaliente al año.

- Sao Paulo, donde finalmente lo consigue, tiene ya un significado inigualable.

- Por supuesto. Siempre estará en nuestra memoria.

- Ahora cambia quizá un compañero joven por otro con más experiencia.

- Creo que ambos hemos cambiado juventud y explosividad por experiencia y madurez. No digo que unas sean mejores que otras. Simplemente, en este momento de nuestras carreras, buscamos ese tipo de juego. Ambos estilos son válidos. Yo espero dar candela muchísimo más tiempo, pero creo que estoy alcanzando esa madurez que me faltaba como jugador.

- Hay quien dice que Pablo Lima y usted tenían un acuerdo no escrito para reunirse posteriormente, dada la buena sintonía mostrada en 2018.

- Las sensaciones que dejamos fueron buenas. Y, aunque no dijimos nada, estoy seguro que ambos nos quedamos con la copla para un futuro, no sabíamos si cercano o lejano. Pero por mi parte, el jugar con Lima era un privilegio.

- ¿Qué sensaciones les deja el primer torneo, el Marbella Máster?

- Buenas, por supuesto. Llevamos poco tiempo entrenando juntos y en algunos aspectos se notó, pero con el paso de los partidos fuimos encontrando una identidad y cada vez sintiéndonos más cómodos. Jugar con Pablo es muy fácil. Es el típico compañero que siempre juega para el otro y súper eficaz. Es el compañero perfecto y más completo que hay en el circuito.

- En la final ganaron a sus ex parejas. A priori la decisión esta vez también ha sido buena.

- Acabamos de empezar y un torneo no quiere decir nada. Solo nos da más confianza para encarar el resto del año, pero estoy seguro que Lebrón y Galán (ex compañero de Lima) van a ser una pareja temible y a batir.

- Una vez lograda esa marca, ¿qué objetivos se fija para esta nueva temporada?

- Intentar mantener el número 1 lo máximo posible. Para ello, el objetivo que me marco es el de todos los años: ser mejor jugador. Tengo mucho por mejorar, así que hay que centrarse en eso. Si mejoro como jugador, le pondré las cosas más difíciles al resto para que me quiten el puesto.

- ¿Hasta que punto le importa su posición en el ranking o qué importancia le da?

- Le doy porque en definitiva vivimos de ello, pero sé que los demás jugadores también entrenan y viven para luchar por lo más alto. En mi mano está dar todo de mí, pero si son mejores que yo, lo asumo.

- ¿Cómo cree que ayuda para la difusión en España el hecho de que el mejor del momento sea de aquí, y en este caso en particular, andaluz y sevillano?

- Creo que es una gran noticia para el deporte español. Como en todos creo que si tenemos un referente en lo más alto, ayuda a que el país se interese más.

- ¿Cómo ve el pádel en Sevilla?

Como siempre, espectacular. Solo deseo que vuelva una prueba a nuestra ciudad. Me haría muy feliz y lo que yo pueda ayudar o contribuir a ello, que se dé por hecho.

- Para terminar, ¿cómo ve al Betis?

- Creo que tiene potencial para Europa, pero hay que darles tiempo y dejar al entrenador y cuerpo técnico trabajar. Espero que acaben lo más arriba posible.