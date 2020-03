Donaciones de Garbajosa, Sainz, Perales, Hortelano, Zabell, De Gea y ADESP

La Asociación del Deporte Español (ADESP) junto a deportistas en activo y retirados como Jorge Garbajosa, Teresa Perales, Bruno Hortelano, Theresa Zabell y los pilotos Carlos Sainz, padre e hijo, se han sumado a la iniciativa solidaria impulsada por Pau Gasol y Rafa Nadal junto a Cruz Roja contra el coronavirus.

El proyecto #nuestramejorvictoria pretende recaudar 11 millones de euros y el apoyo unánime del deporte español ante la situación de alarma que vive el país, a través de aportaciones a la cuenta ES44 0049 0001 5321 1002 2225.

Los deportistas han mostrado su apoyo a la iniciativa con mensajes en redes sociales mientras ADESP lo ha hecho con un comunicado en el anuncia que aportará a la causa una cantidad económica, apoyará la difusión de la misma en sus diferentes plataformas y la recomendará entre sus miembros, 62 federaciones deportivas españolas, y los deportistas.

- ADESP

"Esta iniciativa es buen ejemplo del espíritu de colaboración que estamos promoviendo, esta batalla nos compete a todos y trabajamos para que el Deporte Español se implique para salir de esta situación, tenemos que ser parte de la solución?.

- Jorge Garbajosa (presidente Federación Baloncesto)

"Son momentos de solidaridad y de unión que nos abren una puerta a la esperanza. El deporte no podía estar ajeno a esto yo ya me he unido, nosotros nos hemos unido".

- Carlos Sainz y Carlos Sainz júnior (pilotos de Fórmula Uno y rally)

"vamos a acudir a este llamamiento a aportar nuestro granito de arena a intentar que la sanidad de todos mejore lo máximo posible.

Los deportistas españoles vamos a estar todos unidos. Siempre nos habéis apoyado y no os vamos a dejar solos".

- Teresa Perales (ganadora de 26 medallas paralímpicas en cinco Juegos)

"Cuando Rafa y Pau hacen un llamamiento a los deportistas tenemos que responder. Llevaba muchos días pensando que algo más podría hacer. Lo más duro no era dejar de entrenar y estar encerrada sino pensar que había personas que estaban velando por nosotros en los hospitales, en las calles protegiéndonos y yo estaba encerrada sin hacer nada.

Desde casa también podemos colaborar, quédate en casa pero colabora. Voy a hacer un llamamiento a todos los deportistas paralímpicos para que se sumen a esta iniciativa a ver quien me sigue".

- Bruno Hortelano (plusmarquista de 100, 200 y 400 metros)

"Me uno al proyecto Cruzrojaresponde, esta iniciativa de Pau y Rafa que intenta recaudar 11 millones para ayudar con material sanitario y otras iniciativas con la Cruz Roja para combatir este virus. Os invito a que ayudéis, aportéis, a donar y todos a aportar nuestro granito de arena en esta batalla".

- Theresa Zabell (doble campeona olímpica de vela)

"Estos días de confinamiento qustamos en casa lo peor no es estar encerrados, es ver impotente lo que está pasando fuera y no poder ayudar. A través de esta iniciativa quiero animar a todas las deportistas, a todo el deporte femenino español, a que nosotras estemos en primera línea ayudando con esta causa.

Vamos a demostrar nuestra solidaridad porque esto es para todos, para todos los que lo necesiten, va a ser nuestra mejor victoria".

También deportistas de forma individual han hecho aportaciones a instituciones como el portero de la selección española y del Manchester United, David De Gea, que ha hecho una donación de 300.000 euros agradecida en redes sociales por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.

"La gran ayuda que has aportado a @comunidadmadrid será clave para combatir el COVID-19. Eternamente agradecidos, orgullosos de ti", escribió Díaz Ayuso en respuesta al gesto del meta madrileño.