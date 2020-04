Internet rebosa de material deportivo para mantenerse en forma

Barcelona, 1 abr (EFE).- Una fecha que suele desacomplejar a todo el mundo es el 1 de enero de cada año, cuando liberados de todo prejuicio se hacen millones de listas personales sobre las buenas intenciones y los propósitos de Año Nuevo, entre ellos dejar de fumar y adelgazar, como candidatos al trono, los mismos que una semana, a lo sumo un mes después, caen en el más insultante de los olvidos.



La crisis del coronavirus ha dejado escenas inolvidables en todas las retinas, muchas de ellas relacionadas con las tensiones y los apuros que se han vivido en establecimientos para hacer acopio de comida, menos en las disciplinadas colas para comprar tabaco e inexistentes en los establecimientos deportivos, por estar estos cerrados.



No obstante, y ya encarando la tercera semana de confinamiento en España, son los establecimientos de venta de enseres deportivos los que están paliando la ansiedad de no poder hacer deporte o cómo hacerlo para sacar los kilos que se empiezan a acumular, dando salida a los más variados productos para que el personal en casa no se oxide de tanto tiempo estar sentado o echado en el sofá viendo series.



Impedidos de salir a la calle a hacer deporte, incluso en los espacios comunes de los pisos o jardines, o terrazas compartidas, la práctica deportiva en el salón de casa o habitación se ha erigido en la mejor de las salidas, bien en solitario o asistidos por los centenares de vídeos que proporciona Youtube para seguir clases de mantenimiento deportivo.



La exhibición de deportistas de élite practicando sus rutinas en sus casas o simplemente de ciudadanos anónimos mostrando una tabla de ejercicios en su comedor ha animado a mucha gente a recuperar el propósito de Año Nuevo recluido al olvido hace no más de dos meses para ponerse manos a la obra, en muchos casos, recurriendo a un distribuidor de material deportivo para hacer más creíble y duradera la iniciativa.



El coronavirus ha despertado la práctica deportiva individualizada en el hogar porque no hay otra opción, ya que por primera vez en la historia reciente en España se ha prohibido hacer deporte al aire libre, un hecho que otros países que también han aplicado el confinamiento no han impedido, como por ejemplo Bélgica, donde hace unas dos semanas se animaba a la población a hace deporte al aire libre.



A pesar de que las compañías no ofrecen datos de venta en 'online', ya que las dependencias de las tiendas están cerradas en toda España, sus páginas en Internet rebosan de material deportivo para mantenerse en forma en casa.



Así, el gigante Amazon, que sigue suministrando productos de todo tipo por sus diferentes canales de distribución, presenta en sus páginas los éxitos de ventas, que no tienen nada que envidiar en este inicio de primavera a pedidos realizados en Navidad para cumplir con uno de los propósitos más recurridos el 1 de enero, como es el bajar de peso.



Así, las cuerdas para saltar, un sencillo set de mancuernas, bandas de resistencia elásticas, un rodillo magnético de ciclismo, colchonetas para ejercicios o la misma bicicleta estática aparecen como los productos preferidos, es decir, los que están teniendo más demanda en el periodo de confinamiento.



Otro gigante como Decathlon ya arranca desde su primera página en Internet junto a la etiqueta #deporteencasa, con una lista de productos para hacer el mantenimiento en el hogar, que van desde la bicicleta estática a todo tipo de bandas elásticas, pasando por los escalones móviles para potenciar ejercicios de cardio.



La Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos desconoce a pregunta de EFE el volumen de material y la preferencia de artículos que se está distribuyendo, debido a que la mayoría de fábricas están cerrando, por recomendación del Gobierno de España.



Otra empresa que también está poniendo 'toda la carne en el asador' para la venta por Internet es Sprinter, que ofrece a partir de su etiqueta #YoMeQuedoEnCasa en su sitio en Internet un gran muestrario de producto para practicar en casa el deporte que permita las limitaciones del espacio, y que van desde máquinas a material de fitness, pasando por aparatos de musculación a ropa de entrenamientos, entre otras opciones.



No obstante, no sólo con ejercicio se va a hacer más llevadero el confinamiento y la vida sana, ya que como apunta uno de los dietistas-nutricionistas más relevantes del panorama mediático español, Juan Revenga, en uno de sus últimos artículos en el blog 'El Nutricionista de la General', entre los consejos para este periodo de recogimiento obligatorio recomienda una buena hidratación, ingesta de frutas y hortalizas, además de productos integrales, lácteos bajos en grasa, fruto secos y evitar alimentos precocinados.



Como resaltó Revenga a EFE, "obviedades que tanto valen para unas semanas de confinamiento por el coronavirus, como para una vida normal cuando podemos salir de casa".



Álex Santos.