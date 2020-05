Comisiones delegadas de las federaciones decidirán el desenlace de las ligas no profesionales

Comisiones Delegadas federaciones decidirán desenlace ligas no profesionales

Las Comisiones Delegadas de las federaciones serán las que decidan sobre la resolución de las ligas regulares no profesionales, así como sobre el régimen de ascensos o descensos si estas no pueden concluir, según criterios de objetividad, integridad, justicia deportiva y resultados competitivos.



Así lo recoge una resolución firmada este lunes por la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ante la necesidad de adoptar las decisiones sobre el desenlace de las competiciones frente a la crisis sanitaria de la COVID-19 y conforme a propuesta de la Subdirección General de Régimen Jurídico del Deporte.



Según informó el CSD, la resolución recomienda que sean las comisiones delegadas federativas las que determinen si las ligas no profesionales que no se hayan dado por finalizadas deben o no reanudarse y de poder hacerlo que determinen el momento y formato en el que proceda llevarse a cabo.



En caso de no reanudarse, o pese a reanudarse y no ser posible su conclusión, serán las comisiones delegadas las que deben determinar el orden clasificatorio y, en especial, la fijación de ganadores y el régimen de ascensos y/o descensos para la siguiente temporada.



También serán las comisiones delegadas las que determinen otras cuestiones relacionadas con las citadas y decidan sobre cualquier otro aspecto que "en el ámbito deportivo-competicional afecte a las ligas regulares ante posibles incidencias o supuestos derivados de la situación generada por la crisis de la COVID-19".



El documento insiste en que las disposiciones de las comisiones delegadas "serán motivadas", además de "debidamente publicadas", y "se acordarán atendiendo a criterios de objetividad, integridad, justicia deportiva y resultados competitivos".



El CSD anunció que estas resoluciones agotarán la vía federativa y que "únicamente en la medida que afecten al marco general de organización de las competiciones federadas oficiales de ámbito estatal, podrá interponerse el correspondiente recurso de alzada ante el Consejo Superior de Deportes de conformidad con lo previsto en la legislación vigente".



Además de esta resolución, contra la que cabe recurso contencioso-administrativo o de reposición ante el propio CSD, la presidenta de este organismo también hoy firmó otra por la que se aprueba el protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.



Este documento tiene como objetivo "proporcionar el marco mínimo de referencia para todos los deportistas federados, deportistas profesionales y de alto nivel, así como para las federaciones deportivas y entidades deportivas en las que aquéllos se incardinen, de cara al reinicio de los entrenamientos y la posterior reanudación de competiciones oficiales", comunicó el organismo.