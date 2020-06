Los deportistas españoles en Estados Unidos, pendientes de las protestas

Madrid, 2 jun (EFE).- La muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente policial en Mineápolis ha sido el detonante de una cadena de protestas a lo largo de todo Estados Unidos que mantienen al país en un clima de tensión social al que no son ajenos quienes allí viven.



Es el caso de Estela Pérez-Somarriba, tenista española de la Universidad de Miami: "Ha sido bastante drástico todo. La gente está saliendo a la calle, expresando lo que piensa en las redes sociales. Tengo suerte de que vivo en una zona que está alejada del centro de la ciudad pero ha sido bastante locura".



"Yo creo que todas las ciudades importantes se han volcado con esta situación, todo el mundo ha salido a las calles. Especialmente en ciudades como Los Ángeles, Atlanta, Miami o Nueva York, que tienen mucha repercusión internacional. Los ciudadanos de allí han aprovechado esto para hacerse notar y para salir a protestar", explica a EFE.



El citado panorama existe también en Columbus (Ohio). Allí reside Esther Clotet, quien llegó al país norteamericano con una beca para jugar al hockey hierba y ahora trabaja una vez terminados sus estudios.



"En la ciudad llevan dos noches seguidas en las que nos han mandado un mensaje, una alerta, que nos dice que a las 22 horas debemos estar todos en casa. La policía va por las calles gritando con megáfonos y si no estás dentro de casa te obligan a que entres", indica.



"Todo ha empezado por hacer justicia con George Floyd tras su muerte, pero creo que la gente está luchando por los derechos y para cambiar y construir un nuevo sistema de justicia a fin de que haya igualdad entre todos", opina.



Un cambio social cree también que habrá tras estos acontecimientos la futbolista Judith Sainz, quien se encuentra en Kansas City y acaba de graduarse en la Central Methodist Univeristy (CMU) de Missouri hace solo unas semanas.



"Esta vez ha sido muchísimo más fuerte que las otras veces, las personas ya han dicho basta y están saliendo a la calle para protestar. Es la primera vez que veo una manifestación como esta, nunca había visto algo así en cuatro años de carrera. Las personas han despertado, están viendo que el mundo está cambiando y que no pueden ocurrir estas cosas", comenta.



Esta aglomeración de personas sobre el asfalto contrasta con la que se presenció meses atrás cuando la ciudad celebró que los Kansas City Chiefs se proclamaron campeones de la Superbowl de fútbol americano: "Es bastante contraste porque cuando los Chiefs ganaron la Superbowl la mayoría de las personas que estaban celebrando por las calles del centro de Kansas City era blancas".



"Sin embargo ahora las calles están llenas de personas con distinto color de piel. Es chocante ver cómo unas y otras viven en la misma ciudad y cuando un equipo gana ves más de una cosa y en momentos difíciles, donde se necesita el apoyo del mundo, solo ves la otra parte", añade.



Pérez-Somarriba entiende parte de las reivindicaciones: "En el día a día no he visto el racismo. No sé si es también porque estoy en un ambiente entre atletas, entre gente que nos valoramos mucho los unos a los otros. Pero yo sé que en Miami si sales de la Universidad y vas a la vida real hay situaciones así".



"Tengo compañeras que me han contado historias de cuando vivían en casa. Recibían acusaciones de tener drogas, de cosas que no habían hecho, solo por tener otro color de piel. Es muy duro y a veces cuando pienso sobre esto me doy cuenta de la suerte que ha tenido aquí la población blanca durante muchos años", agrega.



Para ella la identificación con las protestas de rostros conocidos ha sido clave: "Personas con influencia, que tienen mucho impacto en la sociedad, y sobre todo en la gente joven, han querido utilizar las redes sociales como plataforma para expresar lo que sienten".



"Saben que tienen mucha repercusión y por eso han dicho lo que sienten y han expresado sus opiniones. Eso demuestra que tienen mucho valor. Hoy en día las redes sociales lo son todo y creo que dice mucho de estas personas, que no solo han hecho historia en sus respectivos campos sino también mostrando valores", completa.



En la misma línea piensa Sainz: "Yo he visto varios cuentas de Instagram de distintos jugadores y personas famosas apoyando todo esto. Eso ha sido muy impactante sobre todo para los americanos porque los atletas son personas muy importantes".



Ahora queda valorar las consecuencias que todo esto puede tener en la población, no solo en el plano social sino también en el sanitario toda vez que estos movimientos han crecido a la sombra del coronavirus y podrían ocasionar un rebrote.



"Ahora mismo el último problema que tiene la gente en mente es la pandemia. La gente ha salido a la calle en cuanto se han organizado protestas. Son conscientes de que la situación en el mundo es muy complicada ahora mismo y de que hay que tomar medidas pero el centro de atención está en protestar, en expresar lo que uno siente y en luchar por la igualdad entre diferentes nacionalidades y razas", reconoce la tenista.



"Distintos departamentos del Gobierno sí que se lo están planteando, ya he visto varios artículos que se plantean la existencia de un posible rebrote. Pero a quienes protestan ahora mismo no les importa el tema del coronavirus sino que hay otras cosas más relevantes para ellos. La pandemia se está olvidando un poco", concluye Clotet.



Carlos Mateos Gil