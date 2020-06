Álvaro Nieto jugará en el Ciencias tras un año en Lyon

El primera línea Álvaro Nieto jugará en el Ciencias Cajasol Olavide de Sevilla después de un año en el que ha militado en el equipo 'espoir' del Lyon Olympique Universitaire, ha anunciado este martes el conjunto sevillano de División de Honor.

Nieto, madrileño de 20 años, se formó en el CR Majadahonda hasta la categoría U18, cuando recaló en el Ciencias Rugby Sevilla y es un pillier izquierdo de garantías que, además, puede jugar como talonador y lanzador de touch, según el Ciencias Cajasol.

Álvaro Nieto ha destacado que su experiencia en Lyon "ha sido muy intensa y sobre todo muy positiva tanto en el ámbito deportivo como en el personal" y que ha tenido "la oportunidad de conocer lo que es el rugby profesional, con mucho trabajo físico, con durísimos entrenamientos tanto en el terreno como en el gimnasio y un nivel de compromiso y disciplina que no había conocido antes".

"He tenido la gran suerte de defender la camiseta con campeones del mundo y futuras estrellas del rugby francés y en cada momento me he sentido como uno más", ha afirmado el jugador, quien se ha mostrado "muy ilusionado de poder vestir la camiseta del Ciencias" en la máxima categoría "y llevar al rugby sevillano a lo más alto.

Indicó que le gustaría aportar todo lo que ha aprendido junto a jugadores del primer equipo de Lyon (Top 14) como Demba Bamba, Mathieu Bastareaud, Félix Lambey "y recibir las enseñanzas de los entrenadores David Attoub en melé, David Gerard en touche y por supuesto Cédric Beal".

Respecto a sus expectativas en la selección, comentó que son disfrutar lo que le queda en U20 "y trabajar muy duro para un día debutar si Dios quiere en la absoluta y luchar por mi país yendo a un mundial".