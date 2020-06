Los secretos de Silvia Navarro en la línea de 7 metros.

Silvia Navarro, portera de la selección española de balonmano, ha realizado un directo a través del canal oficial de la Real Federación Española de Balonmano en Instagram para hablar con dos seguidoras muy especiales de la guardameta pues hace poco se hicieron con dos camisetas en una subasta benéfica, como la propia Silvia explicó: "Hace poco se celebró una subasta, en abril, en colaboración con Cruz Roja. Esta familia pujó por una camiseta mia de la final para luchar contra el coronavirus para adquirir material sanitario y demás, agradecer el gesto porque fue una camiseta muy especial de la final contra Holanda. Con una camiseta jugué el partido y la otra era la reserva que nos obligan a tener".

También recordó Silvia la donación del equipo masculino: "Raúl Entrerríos cedió la medalla, es una muestra de que todos los deportistas nos volcamos en esto, y sobre todo a los que pujaron".

Renovación con el Gran Canaria: "En Las Palmas estoy muy contenta, lo hemos pasado mal en el confinamiento y acabar así... Ojalá empecemos la temporada en agosto como nos han dicho y el poder renovar es una alegría

El mejor momento de su carrera: "El debut en División de Honor es tocar lo máximo, no esperaba que mi carrera me fuese como me iba a ir, no pensaba que iba a llegar hasta aquí porque me ponían problemas por mi estatura, pero al final he llegado hasta la selección".

Ritual antes de los partidos: "Antes me ponía los calcetinas por encima del pantalón, la gente pensaba que era un ritual pero es que se me enganchaban en el pantalón. Siempre juego con camiseta térmica larga y me pongo los puños por el codo por comodidada, como recogerme el pelo".

Secretos para parar un penalti desde los siete metros: "He mirato el pie del jugador, el brazo, el tronco... Estos años con Vicente Álamo, entrenador de porteros en la selección, hemos trabajado mucho los siete metros y fijarnos sobre todo en el brazo del lanzador hasta el último momento, el gesto que va a tener, ahora me coloco un poco más adelante para tapar más"