Viver, sin presión: "Siempre pensamos en hacerlo lo mejor posible"

El entrenador de la selección femenina española de balonmano, Carlos Viver, habla, desde su estancia en el Pas de la Casa (Principado de Andorra), donde asiste al Total Handball Camp, de cómo puede afectar el coronavirus al combinado español y también de las próximas citas de 'Las Guerreras'. El seleccionador busca la lectura positiva ante esta pandemia.

- El confinamiento por el coronavirus casi le engancha en Valencia con la selección femenina€ ¿Cómo lo vivió?

- Yo me encontraba en la clasificación del Preolímpico que estábamos preparando en Valencia. Durante una semana hicimos una preparación y si que es cierto que cuando salí de casa la sensación que tenía era de cierta normalidad. Es verdad que la Covid ya estaba en España y empezaba a haber noticias. Nadie presagiaba lo que iba a pasar. La concentración con la selección se cortó y cada uno se fue para su casa para empezar el confinamiento. Y nada intentando entender todo lo que nos está pasando y por suerte toda mi familia y mi entorno esta bien. Con ganas ya de volver a la normalidad.

- ¿Cómo puede afectar el parón por la Covid-19 en la selección femenina?

- La planificación está hecha, pero estoy expectante. Es la palabra porque no sabemos nadie que va a pasar. Si tenemos fechas y tenemos una concentración en septiembre y luego una concentración previa al Europeo que la haríamos a mediados de noviembre y el Europeo, en Dinamarca y Noruega, en diciembre y luego para el año que viene en marzo tenemos el Preolímpico y claro te preguntas€ ¿Qué va a suceder? No tengo ni idea, pero siempre me gusta ver la botella medio llena y quiero pensar en positivo y que se podrá ir controlando de una manera o otra. La fisionomía de nuestro deporte no va a cambiar porque continuará siendo un deporte de contacto aunque todo esto nos ha sorprendido a todos. Cada vez que se ha planteado un escenario complicado se ha acabado materializando, así que es difícil hacer conjeturas y menos si no eres un experto y sólo eres un entrenador de balonmano.

- ¿Y como llegaran las jugadores a esa parte importante del mes de diciembre?

- Han estado sólo paradas a nivel de competición. Todas han trabajado en sus hogares y como han podido. Han intentado mantener una condición física y ahora los clubs han adelantado el inicio de sus pretemporadas. Lo más importante será hacer una buena planificación y sobretodo como vuelven a nivel de club. La duda aparece si hay un rebrote y si se podrán reanudar las competiciones, pero esas dudas también están en nuestra vida diaria. En el caso que puedan volver a entrenar tocará hacer una buena preparación, una buena puesta a punto como si volvieras de una lesión. Tenemos meses aún de por medio antes de empezar la temporada.

- República Checa, Rusia y Suecia, las rivales del Europeo€ ¿Qué valoración hace?

- Rusia es favorita siempre en todos los campeonatos dónde juegue. Rusia, Francia, Noruega, Países Bajos€ siempre están ahí con el papel de favoritas. Por experiencia, el Europeo es la competición más dura que puede jugar cualquier selección tanto femenina como masculina. Todos los partidos son de altísimo nivel y no tienes ningún día de descanso y que no se me malinterprete. En nuestro grupo podemos valorar Suecia y Rusia que todos saben el nivel que tienen y podemos pensar que República Checa será un rival sencillo y no será así. La fase de grupos ya de por sí es muy complicada y lo que hay que valorar es la complicación que conlleva cruzarse con los equipos del grupo A en dónde está Francia€ La competición más complicada sin lugar a dudas. Todos los grupos tendrán un nivel parecido. A mí lo que más me preocupa es tener todo el grupo sin lesiones y poder contar con todo el mundo. Nos preocupa el estado físico de nuestras jugadoras.

- ¿Enfrentarse contra la Rusia de Ambros Martín también es un aliciente?

- Sin duda. Con Ambros nos une una muy buena relación, mucho respeto a su trabajo. A una maquina como la selección rusa que ya es una plantilla dura, grande, numerosa y fuerte, Ambros le da disciplina, táctica, orden, lógica y Rusia ya de por si ya era complicada de superar y ahora lo es más. Una anécdota más para el Europeo.

- El futbol y el baloncesto masculino han vuelto, pero el balonmano no lo ha hecho ni en masculino ni en femenino. ¿Qué opina?

- Son deportes diferentes y el tratamiento que se le da también es diferente. De las tomas de decisiones habrá opiniones para todos los gustos. En este caso, para mi la toma de decisión se tomo de manera pausada y se valoro. Estoy seguro que lo que todos querían era reanudar las competiciones siempre y cuando los jugadores y las jugadoras no estuvieran en peligro. La liga española femenina, normalmente, acaba a finales de mayo o principios de junio y la liga de baloncesto ha acabado ahora a estas alturas, pero para acabarla de una manera o otra. El futbol todavía está en juego. No se puede comparar unos deportes con otros. Para algunos clubs no es asumible alargar una temporada un mes más y más en las condiciones que estamos. Tiene que prevalecer la lógica y la salud de las personas. Es una situación que nos ha desbordado a todos. Es una solución salomónica y ecuánime.

- ¿El coronavirus afectará a la preparación?

- Yo he hablado con algunos entrenadores que ya han vuelto a entrenar y me habla de una solución es una vacuna, pero si se mantiene todo esto en el tiempo con estas normas de seguridad evidentemente afectará. Lo primero es la salud de los deportistas y de todo el mundo.

- Ser subcampeonas del mundo€ ¿Os genera presión de cara a los próximos retos?

- No. Eso no nos lo quita nadie. Son maneras de enfocarlo. Nosotros siempre pensamos en hacerlo lo mejor posible. No creo que varié nuestra perspectiva y no podemos meternos en la cabeza lo que piense la gente a nivel de que objetivos tenemos que cumplir. Evidentemente vivimos unos años esplendidos del 2010 al 2014 o incluso antes y ahora hemos vuelto a la senda de las medallas. Esto genera expectativas, pero siempre es positivo. Es mucho mejor tener a la gente contigo y apoyándote y tener opciones que no cuando tienes una dinámica negativa. Así que contento de lo vivido.

- La suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio€ ¿Es una noticia negativa a nivel deportivo?

- Si nos ponemos a nivel pragmático es una situación que viene dada de una crisis sanitaria a nivel mundial. Está por encima de nosotros. El deporte esta muy bien, forma parte de nuestra vida, pero por delante está la vida de las personas. ¿Ha afectado anímicamente la suspensión de los Juegos? Estábamos preparando el preolímpico en Liria y estábamos preparados, pero cuando viene algo que está por encima del deporte y la gente lo acepto con normalidad. Se pospone y ha sido una decisión lógica. Lo que no es lógico es celebrar un preolímpico sin publico o unos juegos sin gente en las gradas. Hay cosas que están por encima de todo.

- ¿Cómo está el futuro del balonmano femenino?

- Me centro en la competición española€ En la liga tuvimos un momento duro, con un bajón de resultados ya que se fueron muchas jugadoras al extranjero. Fue una crisis que afectó a todos los ámbitos y no sólo al deporte. Cuando tocas fondo, renaces desde abajo. Si sabes afrontar la situación normalmente das pasitos adelante y ahora esto le está pasando a la liga. Los clubs están peleando con los argumentos que tienen, con los presupuestos que tienen y con el profesionalismo que le pueden poner que muchas veces le ponen más de lo que tienen. La federación también está dando pasos hacía adelante, haciendo muy buen trabajo en la difusión del balonmano femenino. Tenemos un partido en directo en Teledeporte. La promoción está siendo buena y los resultados están siendo buenos. Son todos pasos hacía adelante y ninguno para atrás.

- ¿Ya ha renovado?

- No.

- ¿Cómo está la situación?

- Entiendo que hay situaciones que han podido ralentizar todo, como por ejemplo el coronavirus. Luego elecciones, asambleas que no se han podido realizar. La sensación que tengo yo siempre es positiva. Creo que están contentos con nuestro trabajo, con el trabajo de esté cuerpo técnico. En general ellos están contentos y así nos lo expresan. Yo estoy feliz en mi puesto de trabajo. Me siento realizado. Habrá que dejar que pase el tiempo y ver si realmente estas palabras positivas se materializan en una renovación en el día de mañana.