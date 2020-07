Juanchi Pérez, cuarto fichaje del Ciencias

El Ciencias Cajasol Olavide ha anunciado el fichaje del delantero argentino Juan Ignacio 'Juanchi' Pérez, un pilar ambidextro de 28 años formado en el Pucará de Buenos Aires y con amplia experiencia en España, tras pasar un lustro repartido entre La Vila y el Bathco de Santander.

Pérez, que se desenvuelve con la misma solvencia en los puestos de pilar derecho e izquierdo, debe aportar "experiencia y movilidad en la delantera", ya que "ha demostrado su valía" en la liga de División de Honor española, manifestó el entrenador científico, Manuel Mazo, en unas declaraciones distribuidas por el club sevillano.

Juanchi Pérez declaró en la web del Ciencias Cajasol Olavide que se ha decantado por venir a Sevilla debido al "proyecto ambicioso" y la "historia rica en el rugby español" de la entidad hispalense, que además, subrayó, "cuenta con una afición en La Cartuja que hace sentir un rigor muy intenso" a los rivales.

"Soy un jugador que deja todo en cada partido, muy autocrítico y con ganas de seguir mejorando en todos los aspectos. Me gusta jugar en equipos donde nadie se guarde nada y donde la actitud no se negocie. Además, me gusta hacer grupo y que haya un buen ambiente dentro del equipo", añadió el pilar bonaerense.

Juanchi Pérez es el cuarto fichaje del Ciencias para la campaña 2020-21, después de haber confirmado semanas atrás los de sus compatriotas Facundo Pomponio (pilar diestro procedente de Alcobendas) y Rafael Migale (apertura que llega desde Belgrano), y el regreso del canterano Álvaro Nieto tras su paso por el equipo reserva del Lyon OU francés.