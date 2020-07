María López: "El trabajo hay que culminarlo en Tokio"

María López veía cómo sus ilusiones de hacer algo grande en Tokio en este 2020 se desvanecían con la llegada de la pandemia y el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. La capitana de la selección española femenina de hockey hierba, a la que patrocina Helvetia Seguros, no dejó por ello de trabajar y ya se ve preparada para volver a competir.

"La vuelta al entrenamiento está siendo positiva y la estoy cogiendo con muchas ganas. Porque a pesar de seguir entrenando durante el confinamiento en casa, el hecho de poder empezar a salir a correr al aire libre o empezar a jugar a hockey, es algo que necesitaba y que echaba un montón de menos. Durante todo este confinamiento, he estado en mi casa en Gijón y ahora tengo la suerte de poder ir a entrenar al Covadonga, donde además estoy entrenando con los chicos de Primera. Y eso hace que pueda entrenar con ellos con compañía y que no tenga que hacerlo yo sola", aseguraba en avancedeportivo.es la jugadora del Club de Campo Villa de Madrid, quien veía cómo el parón frenaba una progresión que les debía llevar a Tokio en plena forma: "Estábamos preparándonos para los JJ.OO. a cuatro meses, con un nivel de carga altísimo. Y, de repente, tuvimos que frenar en seco y encerrarnos en casa (...). El aplazamiento de los Juegos lo viví con sentimientos encontrados. Por un lado una sensación de alivio porque llevábamos aproximadamente 15 días sin poder entrenar juntas, cada una en su casa y entrenando con unas condiciones que no eran las adecuadas para ir a unos Juegos en unos meses; y por otro lado, con mucha tristeza porque son muchos años de dedicación y de trabajo volcados en un sueño y a tan solo a cuatro meses te digan que tienes que esperar un año más para poder ir pues fue un palo muy duro. Pero bueno, mirando el lado positivo de las cosas, ahora sabemos que tenemos un año más para poder entrenar y llegar en las mejores condiciones el año que viene".

Lo que sí tiene claro María López es que tras el bronce en el Mundial de 2018 y el bronce en el Europeo, España tiene mucho que decir en estos próximo Juegos. "Han sido años de mucho trabajo y mucha dedicación. Y necesitábamos tener algo tangible como es el diploma olímpico y las medallas de bronce del mundial y del europeo para saber que íbamos por el buen camino y que todo el esfuerzo que habíamos realizado había merecido la pena. Así que ahora toca seguir así o incluso más, y culminarlo en los JJOO de Tokio", avisa.